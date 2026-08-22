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Банки вводят массовые изменения по карточкам

  • 22.08.2026, 15:03
  • 5,692
Банки вводят массовые изменения по карточкам

Большой список нововведений.

Банки вводят изменения по карточкам. «Зеркало» рассказывает, какие новшества предусмотрены для их клиентов.

Paritetbank предлагает клиентам специальную серию карточек в стиле ретро — «TurboCard» с бесплатным выпуском и обслуживанием. «Только с 17 по 31 августа оформляйте карты в BYN, USD или EUR с лимитированным дизайном в мобильном приложении или интернет-банкинге iParitet за 0 рублей», — сообщает финансовое учреждение.

«ВТБ Банк» с 20 августа изменил условия для держателей карты «Комплимент» в белорусских рублях. «Они коснулись снижения платы за SMS-информирование на 2 рубля, увеличения лимита бесплатного снятия наличных в устройствах иных банков до 1000 рублей в месяц и повышения процента начисления баллов по программе лояльности BonusBOX с 0,5% до 1% за платежи в аптеке, оптике, стоматологии», — пояснили в финансовом учреждении.

«Нео Банк Азия» с 21 сентября изменит комиссию по услуге «SMS-оповещение» по карточкам, она будет составлять 3,5 белорусских рубля, 1,5 доллара или евро, 100 российских рублей. Также банк пересмотрит сбор за ежемесячное обслуживание основной или дополнительной карточки CashYou.

«Альфа-Банк» с 6 августа прописал комиссию за внесение в своих банкоматах наличных на счет через карты Белкарт, которые выпустили другие беларусские банки, — 3% от суммы.

«МТбанк» с 25 августа будет поэтапно закрывать тарифные планы «Visa Infinite» и «Пакет услуг Infinite». «Данное решение не затрагивает карты „Visa Infinite Prime“ и не влечет для их держателей никаких изменений. Эти изменения связаны с оптимизацией и упрощением карточной линейки, они позволят нам сосредоточиться на улучшении наших действующих продуктов и сервисов, а также на внедрении новых решений», — пояснили в банке.

«МТбанк» также с 1 сентября внесет изменения в некоторые программы лояльности. Новшества затронут в том числе платежи по карточкам «Халва».

Еще «МТбанк» запустил рекламную игру для держателей карт Visa.

«Белгазпромбанк» проводит совместную акцию с Wildberries: если расплачиваться «пластиком» «Расчетный Cashalot» или «Виртуальный Cashalot», то можно получить электронный сертификат на покупки на этом маркет-плейсе.

У «Технобанка» появились новые партнеры по карточке «ЗОЖ». Среди них — яхт-клуб «Zezet-charter», парк развлечений для всей семьи «ZABAVA», конный клуб «Green Ranch», студия массажа «LUMI BEAUTY», центр эстетической косметологии «LASER», интернет-магазин полезных товаров для бани «FITO BANYA», веломагазин и веломастерская «РМбайк».

Также «Технобанк» с 1 сентября изменит сбор за некоторые услуги в отношении карточек. «Комиссия за розыск сумм по заявлению клиента и урегулирование, отзыв, уточнение, зачисление денежных средств устанавливается в размере рублей за каждую отдельную операцию», — сообщает финансовое учреждение.

При этом комиссию за ежегодное обслуживание по корпоративным карточкам упразднят. «Вводится единовременная плата за выпуск (перевыпуск) новых корпоративных карточек: Visa Business — 30 рублей, Белкарт-Премиум — 15 рублей», — добавили в банке.

С 21 августа «Технобанк» введет изменения по выдаче наличных по карточкам клиентов, у которых подключены тарифные планы «ТехноМИКС», «ТехноБизнес», «Национальный». Новшества появятся также по «пластику» Green.

«Банк БелВЭБ» запустил специальное предложение для держателей карты Белкарт Премиум «Сияй» — им предоставляют доступ к спортивной подписке GymFit.

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