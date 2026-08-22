Погода готовит белорусам сюрпризы 2 22.08.2026, 15:00

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От +24°С днем к ночным +5°С.

О погоде на начало новой рабочей недели БЕЛТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 24 августа, ночью местами, а днём уже на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами не исключён слабый туман. Воздух ночью прогреется до 6–13 градусов тепла, днём — до 16–23.

25 августа дожди и грозы также пройдут местами по стране. Ночью и утром в отдельных районах сохранится вероятность слабого тумана. Температура воздуха ночью составит 6–13 градусов, днём — 17–24.

В среду, 26 августа, осадков в целом не ожидается — лишь на северо-востоке страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ночная температура составит 5–12 градусов тепла, дневная — 17–24.

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