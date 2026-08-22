В Варшаве простились с Александром Милинкевичем

В Варшаве простились с Александром Милинкевичем8
- 22.08.2026, 19:30
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(обновлено) Политика похоронили на Военном кладбище Повонзки.
Церемония прощания с белорусским оппозиционным политиком, экс-кандидатом в президенты Александром Милинкевичем прошла 22 августа в Варшаве.
В архикафедральном соборе Святого Иоанна Крестителя все желающие могли отдать дань памяти политику. Затем прошла месса.
Церемонию прощания посетили различные представители белорусской оппозиции, польские дипломаты и политики. Венки в знак прощания с политиком прислали президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министр Дональд Туск, а также Министерство иностранных дел Польши.
Президент Польши посмертно вручил Александру Милинкевичу Офицерский крест ордена «За заслуги» перед Республикой Польша. Высокую государственную награду на прощании передал вдове политика советник польского президента Лешек Скибель
Александра Милинкевича похоронили на Военном кладбище Повонзки.
Александра Милинкевича не стало 11 августа.
В 2006 году Александр Милинкевич был кандидатом от демократической оппозиции со статусом «единого» на президентских выборах в Беларуси. Позднее он создал общественное движение «За Свободу» и до 2016 года возглавлял его.
Милинкевич родился в Гродно. В 1990–1996 годах он занимал должность заместителя председателя Гродненского горисполкома. В то время он активно способствовал белорусизации города.
В ноябре 2025 года Милинкевич перенес тяжелую операцию. Обследование показало, что правая шейная артерия была на 80% перекрыта тромбом. После хирургического вмешательства у политика развился отек мозга, три недели он находился в интенсивной терапии. Затем последовал длительный период лечения и реабилитации.