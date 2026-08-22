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В России разрешили людям без руки или ноги водить автобусы

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  • 22.08.2026, 11:55
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В России разрешили людям без руки или ноги водить автобусы

В РФ готовятся трудоустраивать «героев СВО».

Правительство России исключило из перечня медицинских противопоказаний для управления общественным и грузовым транспортом ряд диагнозов, связанных с отсутствием или серьёзной деформацией рук, ног, кистей, стоп и пальцев, пишет The Moscow Times.

Это следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации. Одновременно введено новое ограничение: абсолютным противопоказанием теперь считается отсутствие одновременно обеих верхних конечностей или обеих кистей или их деформация, «значительно затрудняющая движение». Таким образом, управлять автобусами и грузовиками официально разрешено людям с ампутацией одной руки или одной ноги.

С инициативой в октябре прошлого года выступил глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов. Он отмечал, что для вождения автобуса с автоматической коробкой передач левая нога не нужна, призывая привлекать к работе водителями «героев СВО», получивших инвалидность. По оценке Зотова, такое решение не будет представлять опасности для пассажиров и позволит участникам вторжения в Украину зарабатывать «более 100 тысяч рублей» ежемесячно в дополнение к пенсии по инвалидности. «Важно, чтобы они работали, были полезны обществу. И отрасль от этого выиграет, и люди будут востребованы», — говорил он.

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