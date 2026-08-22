«А есть вполне реальный шанс, что на белорусских НПЗ произойдет какая-то авария» 22.08.2026, 11:51

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А на подходе новые украинские дроны, крылатые ракеты и баллистика.

Странно, что есть люди в России, которые не понимают, что ситуация и с бензином, и с дизелем в стране может быть только хуже. И она обязательно будет хуже. Потому что все козыри, которые у власти были в рукаве, она уже достала и положила на стол. Но эти козыри одноразовые и других нет, пишет российский публицист Дмитрий Чернышев.

У России был стратегический запас топлива на черный день. Запас проедается прямо сейчас, а другого запаса нет и пополнить его нечем.

Россия запретила экспорт бензина и солярки. Это можно сделать только один раз.

Россия снизила качество бензина до предела. Ниже снижать его уже некуда.

Россия нарастила до максимума импорт бензина из Беларуси. Больше Беларусь физически ничего произвести не сможет. А есть вполне реальный шанс, что на местных НПЗ произойдет какая-то авария. Внезапно.

Россия отменила плановый ремонт тех своих НПЗ, которые еще работают. А такие вещи тоже не проходят бесследно. Будут техногенные аварии и без дронов.

Россия попробовала закупать бензин за границей. Но он вышел настолько золотым, что танкер до сих пор даже не начали разгружать — никто не хочет продавать себе в убыток.

Все. Как говорил один политик: «Владимир, у тебя нет козырей». А украинские дроны будут прилетать все чаще.

А теперь о том, к чему это все приведет в самой ближайшей перспективе. Потому что очереди — это только цветочки. А теперь про ягодки.

Из-за резкого подорожания топлива почти все сельское хозяйство в России уже стало нерентабельным. А впереди еще уборка урожая. Значит, зимой у аграриев будут массовые банкротства, забой скота и распродажа техники, а весной будет резкое сокращение посевных площадей. Не факт даже, что этот урожай смогут убрать — зачем работать себе в убыток?

Запрет на экспорт горючего — сильнейший удар по нефтяникам, им становится выгоднее сокращать переработку, чем работать в убыток на регулируемый внутренний рынок. Нет валюты, поступление налогов резко падает.

Пики спроса еще впереди: уборочная, возвращение из отпусков, школьный сезон, затем переход на зимнее дизтопливо. Драки на очередях, перекупщики продают канистры втридорога, у школьных автобусов в райцентрах нет солярки — в результате передвигаться на личных автомобилях смогут только богатые. А бедные еще не починили свой двигатель из-за хренового бензина. Проблема пробок в Москве решится сама собой.

Резкий рост регионального сепаратизма. Губернаторы, отвечающие головой за «стабильность», начинают придерживать топливо у себя: неформальные запреты на вывоз вместо того, чтобы отдавать бензин Москве. Напомню, что у многих губернаторов уже есть свои армии.

Умные нефтяники не спешат чинить свои НПЗ. Зачем вкладывать миллионы в очень дорогостоящий ремонт, если завтра опять прилетят дроны и все уничтожат. Что будет с зимним завозом — не знает никто. Возможно, людей с севера придется экстренно эвакуировать. На чем будут летать самолеты — не знает никто. Авиационного керосина уже не хватает. Как снабжать армию в условиях нехватки солярки — не знает никто. Как вывозить мусор из городов? Как доставлять продукты в магазины? И на сколько подорожают эти продукты? А в Крыму что будет без топлива и электричества?

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