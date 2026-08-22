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Главный дизайнер Tesla сохранил свою Model S

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  • 22.08.2026, 12:17
  • 3,254
Главный дизайнер Tesla сохранил свою Model S
Фото: Unplugged Performance

Выбор фон Хольцхаузена показателен.

Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен решил сохранить свой автомобиль Model S Plaid Signature Edition №001 в оригинальном состоянии. Вместо увеличения мощности первый автомобиль из серии отправили в специализированную мастерскую Unplugged Performance в Калифорнии для комплексной защиты кузова и салона, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Всего Tesla выпустила 250 экземпляров Model S Plaid Signature Edition. Автомобили продавались по цене от $159 420 и предлагались избранным клиентам по приглашениям. Серия стала своеобразным финалом нынешнего поколения Model S.

Автомобиль фон Хольцхаузена получил эксклюзивный цвет Garnet Red, созданный как отсылка к оригинальному красному оттенку первых Model S, представленных в 2012 году. Облик дополняют золотистые эмблемы и тормозные суппорты, а салон выполнен из белой кожи и оснащен рулем-штурвалом.

Техническая часть осталась без изменений. Трехмоторная силовая установка развивает 1020 л. с. и 1424 Нм крутящего момента. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 1,99 секунды, а дистанцию в 402 метра проходит за 9,23 секунды. С пакетом Track максимальная скорость достигает 322 км/ч.

В Unplugged Performance кузов полностью очистили и покрыли защитной пленкой, поверх которой нанесли керамическое покрытие. Также установили пленку на стекла для защиты от ультрафиолета и снижения нагрева салона.

Выбор фон Хольцхаузена показателен — первый экземпляр редкой серии он предпочел сохранить именно таким, каким его создала Tesla.

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