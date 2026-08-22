В Беловежской пуще обнаружили то, что не видели более века 5 22.08.2026, 12:02

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Уникальное открытие в Национальном парке.

В Беловежской пуще обнаружен уникальный мох, который считали исчезнувшим, рассказали в Национальном парке.

Во время полевых исследований ученый Алексей Астрелин обнаружил уникальный реликтовый мох - антитрихия повислая (Antitrichia curtipendula). Важно то, что для территории современной Беларуси это фактически первая подтвержденная регистрация вида в истории.

Дело в том, что ранее существовало лишь два упоминания об нем. После 1919 года этот мох в регионе больше не находили. Спустя век забвения новое место произрастания выявлено также на дубе - в термофильной дубраве на территории бывшего зубропитомника.

Уточняется, что редчайший мох заселил валежный ствол дуба, который «приземлился» не менее 20 лет назад. Здесь и появились условия для его существования.

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