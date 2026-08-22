В Беларуси подал на банкротство старейший госзастройщик 4 22.08.2026, 11:27

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Организация проработала почти 60 лет.

Еще в мае Экономический суд Гомельской области открыл дело о банкротстве ОАО «Строительный трест № 14». Тогда в суд обратились два кредитора, которым строительное предприятие было должно чуть более 1,6 млн рублей. Однако после этого количество претензий выросло многократно, а поданная к взысканию задолженность стройтреста превысила 52 млн рублей. Эти документы опубликованы на сайте ЕГРСБ, заметил сайт officelife.by.

«Строительный трест № 14» — государственная организация, которая занималась строительством в регионе и не только с 1967 года. Еще в 2023-м на предприятии работали около 900 сотрудников.

Оно строило жилые дома, детские сады, школы, больницы. В портфеле треста такие крупные проекты, как Областной драмтеатр, Гомельский цирк, Дворец легкой атлетики, гостиницы «Гомель» и «Турист», учебные корпуса вузов, кинотеатры, высотка ПО «Белоруснефть», торговые центры.

Что пошло не так — не совсем понятно. Но на начало 2026 года в стройтресте числилось всего около 100 человек. И сегодня предприятие должно и своим работникам, и значительные суммы по налогам и в ФСЗН, а в основном — разным предприятиям-контрагентам. Причем его активы оцениваются менее чем в 30 млн рублей, и очевидно, что для погашения долгов их не хватит.

Сейчас на торги выставили несколько зданий треста в Гомеле, а также множество разнообразной техники, легковые и грузовые автомобили и др. Заседание суда, на котором предприятие с почти 60-летней историей скорее всего признают банкротом и отправят в ликвидацию, состоится 11 сентября.

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