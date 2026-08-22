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Почему Иран до сих пор не сдался?

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  • 22.08.2026, 11:42
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Почему Иран до сих пор не сдался?

Режим готов терпеть давление ради сохранения власти.

Иран пока не намерен идти на условия США, несмотря на растущее экономическое и военное давление. По мнению аналитиков, Тегеран рассчитывает переждать период максимальной нагрузки, сохранив контроль внутри страны и вынудив Вашингтон в конечном итоге пойти на компромисс, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал Ирану возможность заключить сделку, но теперь Вашингтон готов перейти к экономической изоляции «беспрецедентного масштаба». Такой подход может вернуть элементы кампании «максимального давления», которую Трамп проводил во время своего первого президентского срока.

Устойчивость иранского руководства во многом объясняется опытом ирано-иракской войны 1980-х годов. Многие нынешние руководители страны тогда служили в Корпусе стражей исламской революции. Для них почти десятилетний конфликт стал опытом выживания в условиях масштабных потерь и постоянного давления. Поэтому руководство Ирана может быть готово терпеть серьезный ущерб, прежде чем согласиться на уступки.

Особенно опасными для властей считаются не выступления обеспеченных жителей Тегерана или студентов, а экономические протесты среди рабочих и малообеспеченных слоев населения в регионах. Именно из этих групп комплектуется значительная часть сил безопасности и ополчения «Басидж». Если недовольство начнет распространяться внутри этих структур, устойчивость власти окажется под серьезной угрозой.

Другой фактор — состояние валютных резервов. Ирану необходимы доллары и другие твердые валюты для оплаты импорта, поддержки национальной валюты и финансирования союзных вооруженных группировок. Основным источником таких поступлений остается экспорт нефти.

«Вашингтону выгодно сохранять давление в долгосрочной перспективе. Однако быстро добиться капитуляции Тегерана вряд ли удастся. Иран продолжает сопротивляться, а момент, когда экономические трудности, внутренние протесты и нехватка ресурсов заставят режим изменить курс, предсказать невозможно», — пишут авторы анализа.

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