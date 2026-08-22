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В Слуцк приехали талибы

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  • 22.08.2026, 11:09
  • 9,026
В Слуцк приехали талибы

Исламистам показывали белорусские сыры и колбасы.

Слуцкий сыродельный комбинат принял делегацию из Афганистана, где правят талибы. Чтобы впечатлить гостей из Кабула, им провели экскурсию по цехам и большую дегустацию.

«Особый интерес вызвала дегустация, на которой были представлены не только сыры и молочные деликатесы, но и лучшие образцы продукции предприятий-партнёров: ОАО «Беллакт», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», производственной площадки «Слуцкий мясокомбинат» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», — пишет «Слуцкий край».

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