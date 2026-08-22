Недавний визит Зеленского в Сербию стал победой для Украины и Запада 22.08.2026, 10:34

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Украинская дипломатия вышла на новый качественный уровень.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Сербию стал заметным дипломатическим событием и показал, что Украина расширяет круг партнеров даже в странах с традиционно тесными связями с Москвой, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

«Для Белграда визит украинского президента стал непростым политическим событием», — считают эксперты. Сербия не присоединилась к санкциям против России, а значительная часть общества сохраняет симпатии к Москве. Однако президент Сербии Александр Вучич одновременно стремится укреплять отношения с Евросоюзом и США и избегать чрезмерной зависимости от России.

Одним из ключевых вопросов остается сербская военная помощь Украине. Белград официально не признает себя поставщиком вооружений Киеву, однако сербские боеприпасы через третьи страны попадают на украинский фронт. Бывший посол США в Сербии Кристофер Хилл ранее подтверждал, что Вашингтон помогал Украине получать боеприпасы сербского производства.

Переговоры Зеленского и Вучича затронули также оборонное сотрудничество. Сербия развивает связи с Израилем, а израильская «Elbit Systems» готовится открыть в стране предприятие по производству беспилотников. Возможное взаимодействие с Киевом в этой сфере способно открыть новые перспективы для украинской оборонной промышленности.

Еще одно направление — энергетика. Сербия рассматривает участие в проектах, которые должны снизить зависимость Балкан от российских энергоресурсов. В частности, обсуждалось использование украинских подземных газохранилищ, крупнейших в Европе.

Для Вучича визит Зеленского стал рискованным шагом накануне возможных досрочных парламентских выборов. Он может вызвать недовольство пророссийски настроенной части общества, но одновременно демонстрирует Брюсселю и Вашингтону готовность Белграда к более тесному взаимодействию.

Для Киева поездка стала еще важнее. Украина показывает, что способна самостоятельно выстраивать отношения даже с государствами, которые не готовы открыто разрывать связи с Москвой. Это свидетельствует о заметном усилении украинской дипломатии, которая постепенно превращается из инструмента поддержки во время войны в самостоятельный фактор международной политики.

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