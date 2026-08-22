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Ученые рассказали, какой завтрак продлит жизнь

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  • 22.08.2026, 10:44
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Ученые рассказали, какой завтрак продлит жизнь

Жители знаменитых «голубых зон» раскрыли свои секреты здорового питания.

В таких странах, как Греция, Коста-Рика и Япония, расположены три из шести регионов, где люди доживают до 100 лет в 10 раз чаще, чем, например, в США.

Жители этих уникальных регионов делают акцент на растительной пище и ценят время, проведённое с семьёй за трапезой. Завтрак у них, как правило, очень простой, но питательный, пишет «Курсор».

Один из обязательных компонентов утреннего рациона — овсяная каша, которую местные жители называют «полным пакетом пользы для здоровья».

К примеру, Мардж Джеттон из Лома-Линда в Калифорнии, которая в свои 100 лет придерживается такой диеты, каждое утро начинает с овсянки. Она рано встаёт, делает интенсивную утреннюю прогулку, выпивает шесть стаканов воды и потом наслаждается овсяной кашей и соком из чернослива.

Овсянка — популярный завтрак среди адвентистов в Лома-Линда, и её регулярное потребление приносит огромные преимущества для здоровья.

По словам учёных, овсянка обладает множеством полезных свойств благодаря бета-глюкану — растворимой клетчатке, которая играет важную роль в снижении рисков сердечных заболеваний.

Она помогает организму уменьшить поглощение холестерина, стимулирует иммунную систему и защищает от инфекций.

«Овсяная каша — отличный выбор для завтрака, особенно для тех, кто стремится к долгой жизни. Это цельнозерновой продукт, насыщенный растворимой клетчаткой, которая помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца», — говорит исследователь Хелен.

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