«Rzeczpospolita»: НАТО посылает сигнал Путину и Лукашенко 5 22.08.2026, 12:52

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Самолеты Альянса появились возле Калининграда.

Польская газета «Rzeczpospolita» пишет о маневрах НАТО вблизи Калининградской области РФ. Как отмечает издание, Альянс продемонстрировал готовность реагировать на возможную российскую агрессию. Также аналитики отмечают необычное молчание режима Лукашенко.

Сайт Charter97.org приводит перевод статьи с польского языка:

— В последние дни любители военной авиации наблюдали необычайную активность воздушных судов стран НАТО вблизи Калининградской области. Над Польшей действовали истребители, воздушные танкеры, самолёты-разведчики и самолеты AWACS. Манёвры были связаны с маневрами, проводимыми на восточном фланге НАТО в рамках операции Eastern Sentry, начатой год назад после вторжения в польское воздушное пространство более двадцати российских беспилотников. Операция проходила под командованием США.

Нельзя объяснить эти маневры простой демонстрацией силы — это было бы слишком упрощённо. Стоит обратить внимание, что в польском пространстве появились самолеты, способные глушить связь, радары, навигационные системы, а также картографировать обстановку. Эти действия публично не анонсировались, поэтому можно предположить, что это была проверка быстрого реагирования НАТО на случай, если Россия решится на ограниченную атаку на одну из стран альянса — о чём уже некоторое время предупреждают представители разведки.

Реакцией, скорее всего, стала бы полная изоляция Калининградской области, затем выявление целей и их уничтожение. На этот раз мы видели наступательные учения. Такой сигнал, вероятно, был направлен и России.

Что самолеты НАТО делали у границ Калининградской области

В ходе этой операции НАТО тщательно закартографировало потенциал российских вооружённых сил в нашем регионе — говоря простыми словами, подсчитало и обозначило всю военную технику, проверило, строит ли Россия установки для ударов, например, с применением дронов дальнего действия по Германии, Швеции, Нидерландам или Великобритании.

Этот спектакль в польском воздушном пространстве также показал, что, несмотря на риторику администрации Дональда Трампа о сокращении присутствия США в Европе, они по-прежнему присутствуют и будут присутствовать здесь. Более того, в случае нарушения Россией статуса-кво удар по Калининграду должен обеспечить сохранение Сувалкского коридора для поддержки вооружённых сил стран Балтии.

В этом контексте стоит отметить реакцию Беларуси — точнее, её отсутствие. Очевидно, что в случае даже ограниченного удара России по стране НАТО в регионе Балтики Минск будет выполнять роль военного тыла и реализовывать задачи Путина, что может вызвать ответные действия НАТО. Между тем сегодняшние сигналы от Лукашенко указывают на смягчение военной риторики. Командиры белорусских войск заявляют, что ситуация на западных границах страны стабильна, каналы связи сохраняются. Не видно, чтобы они каким-либо образом пытались повышать напряжённость. Можно только гадать, идёт ли речь о так называемой маскировке с их стороны, или же об осознании того, что война в нашем регионе приведёт к ликвидации остаточной автономии этого государства.

Помним, что Россия не располагает потенциалом для полномасштабной атаки на страны НАТО, но уже ведёт гибридные и диверсионные действия. Аналитики рассматривают сценарий, предполагающий удар по стране НАТО или провокацию на Балтике, чтобы через эскалацию и угрозу применения ядерного оружия принудить Запад к уступкам и переговорам о мире по Украине.

Таким образом, то, что мы только что наблюдали, можно также интерпретировать как намеренное повышение уровня напряжённости в регионе и перехват инициативы, поскольку до сих пор именно Россия использовала шантаж в отношении своих соседей. Если искать историческую аналогию, можно сравнить это с подобием военной операции США во время так называемого Карибского кризиса. Сигнал был ясен: мы не отступаем, наоборот — готовы даже к горячим действиям.

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