Андрей Санников: НАТО следует готовить ответ после слов Лукашенко 1 3.04.2026, 16:12

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Андрей Санников

Будущее Европы зависит от победы Украины и свободной Беларуси.

Почему Лукашенко приказал военным готовиться к войне? Как Запад должен реагировать на планы диктатора? Что означают слова спецпосланника президента США Джона Коула о белорусском диктаторе за «столом для плохих парней»? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым.

— Лукашенко заявил, что Беларусь «готовится к войне», и дал понять, что ни о каком мирном времени он уже не говорит. Что означают слова диктатора? С кем он хочет воевать?

— Во-первых, Лукашенко уже участвует в войне. Не только первые удары по Украины в полномасштабной российской войне были нанесены с территории Беларуси, но и сегодня вся территория нашей страны подчинена российским военным действиям. Это и тыловое обеспечение, и ремонт и обслуживание техники, и лечение раненых российских военных, да и постоянные учения под командованием Кремля. Заявления о том, что он может «вступить в войну» Лукашенко делает постоянно, именно чтобы завуалировать свое участие в российской агрессии с первых дней. Однако на этот раз его откровения — это ретрансляция общения с Путиным, из которой следует, что Путин отдал Лукашенко приказ готовить армию к поддержке боевых действий Кремля против Украины.

— Как сегодня стоит реагировать странам-соседям Беларуси на подобные планы двух диктаторов?

— Реагировать надо было начинать давно, еще в 2009, когда на совместных маневрах «Запад» Кремль и Лукашенко отрабатывали сценарий военных действий в Европе. Надо было реагировать на наше восстание 2010 года, когда бездействие Европы в прямом смысле развязало руки диктатору и его карательным органам. В 2010 году были все предпосылки для транзита власти в Беларуси мирным путем, но западные демократии предпочли обещать Лукашенко деньги, если он проведет более-менее честные выборы. Лучшего способа подтолкнуть Лукашенко к репрессиям против оппозиции придумать сложно.

Не было бы никакой войны против Украины, если бы в Беларуси произошли демократические преобразования.

А сегодня… Очень много времени упущено, и потому приходится исходить уже не из возможности мирных преобразований, а из логики ведения войны против агрессора. Эта логика после таких заявлений Лукашенко требует не только от стран-соседей, но и от НАТО в целом, включать территорию Беларуси в планы ответных мер Альянса.

— Не так давно появилось видео выступления спецпосланника президента США Джона Коула, где он рассказывает о переговорах с Лукашенко. Он сказал, что белорусский диктатор боится повторить судьбу венесуэльского коллеги Николаса Мадуро и иранских аятолл. Также Коул сказал, что Лукашенко находится за столом плохих парней, и он там в одиночестве. Как вы трактуете это заявление представителя Трампа?

— Хотел бы отметить, что впервые появился западный переговорщик с Лукашенко, который конкретно занимается освобождением политзаключенных. Джон Коул уже добился впечатляющих результатов, к тому же он достаточно последовательно продвигает и другие темы, что, например следует из его разговора о столах. Думаю, что на фоне суда над Мадуро, устранения верхушки режима аятолл в Иране, жесткой линии США в отношении Кубы, слова Коула звучали более чем убедительно.

— Сам Лукашенко заявил о подготовке «большой сделки» с США. На что стоит обратить внимание Вашингтону, ведя переговоры с белорусским диктатором?

— Заявления о «большой сделке» между первой экономикой мира и экономикой, разрушенной политикой Лукашенко, звучит, конечно, странновато, но какая-то сделка может состояться.

Первым условием такой сделки, на мой взгляд, должно быть полной отсутствие политзаключенных в Беларуси, как официально признанных правозащитниками, так и скрытых, и полное прекращение репрессий. США следует понимать, что Лукашенко известен тем, что договоренностей он не соблюдает, потому при подготовке любых соглашений с этой властью необходимо закладывать гарантии их соблюдения. Надежней всего этого можно достичь при легитимации власти в Беларуси через выборы под международным контролем.

— Война в Иране, резкие заявления Трампа о союзниках по НАТО, изменение цен на нефть, которое дает Путину возможность продолжать войну — ситуация меняется буквально каждый день. На какие вызовы должны будут отвечать белорусы в этом турбулентном мире?

— Сегодняшний мир, действительно, отличается стремительной динамикой событий и даже хаосом. Но хаос — это не значит «все плохо». Самоуспокоенность Запада позволила России подготовить войну против Украины, исход которой определит будущее не только нашего региона, но и повлияет на весь мир. Но война в Украине стала уже вторым этапом, первым было разложение Запада Россией, эрозия демократических ценностей посредством вброса больших сумм на создание благоприятного коррупционного климата, подкуп чиновников, укрепление агентурных сетей и т.п. Вот это пренебрежение Западом основными своими ценностями, которые демократические государства обязались защищать во всех своих конституциях, законах и согласно их международным обязательствам, привело к тому, что время мирных демократических образований в мире было упущено, и мировая диктатура не только окрепла, но и перешла в наступление.

Заявления президента Трампа по НАТО — это проявление того самого кризиса ценностей. Того кризиса, который европейские государства должны осознать и взять на себя ответственность и лидерство в восстановлении демократии, вначале в самой Европе.

Что нам ожидать в этой ситуации? У нас есть свое государство, это уже немало. После 2020 года мы приобрели много друзей в мире. Это тоже в копилку.

Государство наше сегодня оккупировано антибелорусским режимом и может быть втянуто в следующий этап российской экспансии, грозящий уже не гибридной, а реальной мировой войной.

В то же время, Беларусь была и остается ключевым государством для решения многих ключевых проблем, особенно в нашем регионе. И светлое будущее Европы зависит, безусловно, от победы Украины, но и от свободной Беларуси.

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