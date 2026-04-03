закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 8:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Андрей Санников: НАТО следует готовить ответ после слов Лукашенко

1
  • 3.04.2026, 16:12
  • 20,226
Андрей Санников: НАТО следует готовить ответ после слов Лукашенко
Андрей Санников

Будущее Европы зависит от победы Украины и свободной Беларуси.

Почему Лукашенко приказал военным готовиться к войне? Как Запад должен реагировать на планы диктатора? Что означают слова спецпосланника президента США Джона Коула о белорусском диктаторе за «столом для плохих парней»? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым.

— Лукашенко заявил, что Беларусь «готовится к войне», и дал понять, что ни о каком мирном времени он уже не говорит. Что означают слова диктатора? С кем он хочет воевать?

— Во-первых, Лукашенко уже участвует в войне. Не только первые удары по Украины в полномасштабной российской войне были нанесены с территории Беларуси, но и сегодня вся территория нашей страны подчинена российским военным действиям. Это и тыловое обеспечение, и ремонт и обслуживание техники, и лечение раненых российских военных, да и постоянные учения под командованием Кремля. Заявления о том, что он может «вступить в войну» Лукашенко делает постоянно, именно чтобы завуалировать свое участие в российской агрессии с первых дней. Однако на этот раз его откровения — это ретрансляция общения с Путиным, из которой следует, что Путин отдал Лукашенко приказ готовить армию к поддержке боевых действий Кремля против Украины.

— Как сегодня стоит реагировать странам-соседям Беларуси на подобные планы двух диктаторов?

— Реагировать надо было начинать давно, еще в 2009, когда на совместных маневрах «Запад» Кремль и Лукашенко отрабатывали сценарий военных действий в Европе. Надо было реагировать на наше восстание 2010 года, когда бездействие Европы в прямом смысле развязало руки диктатору и его карательным органам. В 2010 году были все предпосылки для транзита власти в Беларуси мирным путем, но западные демократии предпочли обещать Лукашенко деньги, если он проведет более-менее честные выборы. Лучшего способа подтолкнуть Лукашенко к репрессиям против оппозиции придумать сложно.

Не было бы никакой войны против Украины, если бы в Беларуси произошли демократические преобразования.

А сегодня… Очень много времени упущено, и потому приходится исходить уже не из возможности мирных преобразований, а из логики ведения войны против агрессора. Эта логика после таких заявлений Лукашенко требует не только от стран-соседей, но и от НАТО в целом, включать территорию Беларуси в планы ответных мер Альянса.

— Не так давно появилось видео выступления спецпосланника президента США Джона Коула, где он рассказывает о переговорах с Лукашенко. Он сказал, что белорусский диктатор боится повторить судьбу венесуэльского коллеги Николаса Мадуро и иранских аятолл. Также Коул сказал, что Лукашенко находится за столом плохих парней, и он там в одиночестве. Как вы трактуете это заявление представителя Трампа?

— Хотел бы отметить, что впервые появился западный переговорщик с Лукашенко, который конкретно занимается освобождением политзаключенных. Джон Коул уже добился впечатляющих результатов, к тому же он достаточно последовательно продвигает и другие темы, что, например следует из его разговора о столах. Думаю, что на фоне суда над Мадуро, устранения верхушки режима аятолл в Иране, жесткой линии США в отношении Кубы, слова Коула звучали более чем убедительно.

— Сам Лукашенко заявил о подготовке «большой сделки» с США. На что стоит обратить внимание Вашингтону, ведя переговоры с белорусским диктатором?

— Заявления о «большой сделке» между первой экономикой мира и экономикой, разрушенной политикой Лукашенко, звучит, конечно, странновато, но какая-то сделка может состояться.

Первым условием такой сделки, на мой взгляд, должно быть полной отсутствие политзаключенных в Беларуси, как официально признанных правозащитниками, так и скрытых, и полное прекращение репрессий. США следует понимать, что Лукашенко известен тем, что договоренностей он не соблюдает, потому при подготовке любых соглашений с этой властью необходимо закладывать гарантии их соблюдения. Надежней всего этого можно достичь при легитимации власти в Беларуси через выборы под международным контролем.

— Война в Иране, резкие заявления Трампа о союзниках по НАТО, изменение цен на нефть, которое дает Путину возможность продолжать войну — ситуация меняется буквально каждый день. На какие вызовы должны будут отвечать белорусы в этом турбулентном мире?

— Сегодняшний мир, действительно, отличается стремительной динамикой событий и даже хаосом. Но хаос — это не значит «все плохо». Самоуспокоенность Запада позволила России подготовить войну против Украины, исход которой определит будущее не только нашего региона, но и повлияет на весь мир. Но война в Украине стала уже вторым этапом, первым было разложение Запада Россией, эрозия демократических ценностей посредством вброса больших сумм на создание благоприятного коррупционного климата, подкуп чиновников, укрепление агентурных сетей и т.п. Вот это пренебрежение Западом основными своими ценностями, которые демократические государства обязались защищать во всех своих конституциях, законах и согласно их международным обязательствам, привело к тому, что время мирных демократических образований в мире было упущено, и мировая диктатура не только окрепла, но и перешла в наступление.

Заявления президента Трампа по НАТО — это проявление того самого кризиса ценностей. Того кризиса, который европейские государства должны осознать и взять на себя ответственность и лидерство в восстановлении демократии, вначале в самой Европе.

Что нам ожидать в этой ситуации? У нас есть свое государство, это уже немало. После 2020 года мы приобрели много друзей в мире. Это тоже в копилку.

Государство наше сегодня оккупировано антибелорусским режимом и может быть втянуто в следующий этап российской экспансии, грозящий уже не гибридной, а реальной мировой войной.

В то же время, Беларусь была и остается ключевым государством для решения многих ключевых проблем, особенно в нашем регионе. И светлое будущее Европы зависит, безусловно, от победы Украины, но и от свободной Беларуси.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров