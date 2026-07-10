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Украина начала сотрудничество с Азербайджаном и Турцией в оборонной сфере

  • 10.07.2026, 4:01
Украина начала сотрудничество с Азербайджаном и Турцией в оборонной сфере

Зеленский заявил, что работа уже началась.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала сотрудничество в оборонной сфере с Азербайджаном и Турцией.

Глава государства не сообщил, чего конкретно касается сотрудничество стран, но подтвердил, что работа началась.

«Я хотел бы поблагодарить Азербайджан и поблагодарить Турцию, мы действительно начали работать в этом направлении. Давайте, если можно, без подробностей, но мы движемся достаточно быстро.

Благодарю лидеров и благодарю страны».

Зеленский на форуме оборонных индустрий НАТО в Анкаре 7 июля сообщил, что представил партнерам инициативу Drone Deal, которая предусматривает не только закупку, но и совместное производство беспилотников.

По его словам, к ней присоединились присоединились Европейский Союз, Турция, Азербайджан и страны Персидского залива.

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