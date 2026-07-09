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Радослав Сикорский: Россияне снова что-то планируют

  • 9.07.2026, 23:14
Радослав Сикорский: Россияне снова что-то планируют
Радослав Сикорский

Глава МИД Польши предупредил о новых провокациях.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава располагает информацией о новых провокациях, которые готовит Россия. По его словам, цель публичных предупреждений – удержать Москву от реализации этих планов.

Об этом Радослав Сикорский заявил в четверг, 9 июля, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, передает RMF24.

Министров попросили прокомментировать недавние сообщения СМИ о том, что Россия активно рассматривает возможность атак на объекты НАТО, о чем США предупреждали своих союзников. Сикорский отметил, что министры не комментируют данные спецслужб, однако подчеркнул, что гибридная война России против Польши и Франции давно не является секретом.

«То, что россияне атакуют наши системы партийной конкуренции, нашу критическую инфраструктуру или используют суда теневого флота для картографирования критической инфраструктуры, – все это известно. Но также поджоги, атаки на железнодорожные пути, атаки дронами и отправка эскадронов смерти для убийства врагов Владимира Путина – все это враждебная деятельность. Мы ничего подобного в России не делаем», – сказал Сикорский.

Глава польской дипломатии напомнил, что перед вторжением в Украину Россия собиралась устроить «классические провокации под чужим флагом», чтобы дать себе повод для вторжения, и тогда предупреждения американских спецслужб удержали Москву от их осуществления.

«Сегодня вы должны нам довериться – не только мне, это делают и другие страны, – что у нас есть точная информация о том, что россияне снова что-то планируют. И цель этих предупреждений – удержать их от осуществления этих провокаций. И пусть так и будет», – добавил министр, обращаясь к журналисту.

Жан-Ноэль Барро подтвердил, что «Франция и Польша уже четыре года находятся на прицеле России, которая демонстрирует большую агрессивность в так называемых гибридных сферах». По его словам, чем больше трудностей у Путина на фронте и чем больше он под угрозой, тем больше провокаций он генерирует.

«Как нам на это реагировать? Прежде всего сохраняя хладнокровие и не отходя от своей стратегии, которой мы придерживаемся уже четыре года: оказываем давление на Россию и готовимся к тому, что будет дальше, то есть к поддержке Украины, в том числе финансовой и военной», – сказал французский министр.

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