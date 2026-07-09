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СМИ: США ударили по мосту, соединяющему Иран с РФ и Китаем

  • 9.07.2026, 19:12
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СМИ: США ударили по мосту, соединяющему Иран с РФ и Китаем
Фото: getty Images

Тегеран активно получает по этому маршруту грузы от Москвы.

Соединенные Штаты ночью нанесли авиаудары по Ирану, попав в стратегический железнодорожный мост Ак-Таке-Хан в провинции Голестан.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Этот железнодорожный мост является ключевым торговым маршрутом, соединяющим Тегеран с его стратегическими партнерами - Китаем и Россией. Сама железная дорога пролегает через территории Туркменистана и Казахстана.

Роль этого сухопутного пути значительно возросла в 2026 году, после того как США заблокировали иранские порты в Персидском заливе.

Кроме того, с конца 2025 года этот маршрут активно использует Россия для доставки грузов в Иран.

Несмотря на ночные удары, длительного простоя транспортного коридора не ожидается. Ремонт моста планируется завершить в ближайшее время.

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