СМИ: США ударили по мосту, соединяющему Иран с РФ и Китаем
- 9.07.2026, 19:12
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Тегеран активно получает по этому маршруту грузы от Москвы.
Соединенные Штаты ночью нанесли авиаудары по Ирану, попав в стратегический железнодорожный мост Ак-Таке-Хан в провинции Голестан.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Этот железнодорожный мост является ключевым торговым маршрутом, соединяющим Тегеран с его стратегическими партнерами - Китаем и Россией. Сама железная дорога пролегает через территории Туркменистана и Казахстана.
Роль этого сухопутного пути значительно возросла в 2026 году, после того как США заблокировали иранские порты в Персидском заливе.
Кроме того, с конца 2025 года этот маршрут активно использует Россия для доставки грузов в Иран.
Несмотря на ночные удары, длительного простоя транспортного коридора не ожидается. Ремонт моста планируется завершить в ближайшее время.