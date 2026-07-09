Камень на веревке: в России показали «эффективное оружие» против украинских дронов 9.07.2026, 19:20

Иллюстративное фото: livemaster.ru

Видеохит.

В сети появилась видеозапись, на которой пожилой мужчина демонстрирует пращу и рассказывает о ней как об «очень эффективном средстве против украинских дронов».

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина заряжает камень в пращу и использует ее по назначению. Все это происходит, вероятно, в Музее истории Военно-морского флота в Москве, расположенном на берегу Химкинского водохранилища в парке «Северное Тушин».

На записи виден советский экраноплан А-90 «Орленок», который установлен там в качестве музейного экспоната непосредственно на воде у пирса. Судя по титрам на видео, мужчина планирует продавать это «очень эффективное средство».

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