Владимир Некляев по случаю своего юбилея написал шутливое стихотворение
- 9.07.2026, 19:27
Известному белорусскому поэту исполнилось 80 лет.
Известный белорусский поэт, прозаик и общественный деятель Владимир Некляев отмечает свой 80‑летний юбилей. В первое же утро 81‑го года жизни он написал новое стихотворение — «Некролог».
НЕКРАЛОГ
Пад гадамі, якія адмераў мне Бог,
Ціха-паціху падводзіцца рыса.
Хутка з’явіцца мой некралог –
Нікім не падпісаны.
Вось калі б я памёр да часоў Пазьняка,
Да Аляксандра Рыгоравіча прыхода,
Некралог падпісаў бы сакратар ЦК
І найлепшыя прадстаўнікі народа.
Падпісалі б пісьменнікі. Не маленькія нейкія –
Толькі тыя, хто ў званні... І вечным пяром
Падпісаў бы Сам
старшыня Саюза пісьменнікаў,
Калі б я сам не быў старшынём.
Тут праблема ўзнікала: магла быць няўвязка
З паведамленнем агенцыі ТАСС...
Але пазванілі з ЦК: “Калі ласка,
Не трэба спяшацца. Яшчэ вам не час”.
Культурна. Карэктна. Не ў форме загаду...
І ў сённяшнім часе, як і тады,
Удзячны я партыі і ўраду,
Што працягнулі мае гады.
Няхай гэты час быў далёка не лепшы,
Не ласкавы час, але ўсё ж з ласкі Бога
Дарэшты я ў ім дапісаў мае вершы –
Як змест і як подпіс майго некралога.
Уладзімір Някляеў
Владимир Прокофьевич Некляев родился 9 июля 1946 года в Сморгони в семье русского отца и белорусской матери. Детские годы он провел в Крево — старинном местечке, которое в интервью сайту Charter97.org называл своим главным источником вдохновения и «личным космосом».