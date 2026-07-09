закрыть
9 июля 2026, четверг, 19:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Владимир Некляев по случаю своего юбилея написал шутливое стихотворение

  • 9.07.2026, 19:27
Владимир Некляев по случаю своего юбилея написал шутливое стихотворение
Владимир Некляев
Фото: svaboda.org

Известному белорусскому поэту исполнилось 80 лет.

Известный белорусский поэт, прозаик и общественный деятель Владимир Некляев отмечает свой 80‑летний юбилей. В первое же утро 81‑го года жизни он написал новое стихотворение — «Некролог».

НЕКРАЛОГ

Пад гадамі, якія адмераў мне Бог,

Ціха-паціху падводзіцца рыса.

Хутка з’явіцца мой некралог –

Нікім не падпісаны.

Вось калі б я памёр да часоў Пазьняка,

Да Аляксандра Рыгоравіча прыхода,

Некралог падпісаў бы сакратар ЦК

І найлепшыя прадстаўнікі народа.

Падпісалі б пісьменнікі. Не маленькія нейкія –

Толькі тыя, хто ў званні... І вечным пяром

Падпісаў бы Сам

старшыня Саюза пісьменнікаў,

Калі б я сам не быў старшынём.

Тут праблема ўзнікала: магла быць няўвязка

З паведамленнем агенцыі ТАСС...

Але пазванілі з ЦК: “Калі ласка,

Не трэба спяшацца. Яшчэ вам не час”.

Культурна. Карэктна. Не ў форме загаду...

І ў сённяшнім часе, як і тады,

Удзячны я партыі і ўраду,

Што працягнулі мае гады.

Няхай гэты час быў далёка не лепшы,

Не ласкавы час, але ўсё ж з ласкі Бога

Дарэшты я ў ім дапісаў мае вершы –

Як змест і як подпіс майго некралога.

Уладзімір Някляеў

Владимир Прокофьевич Некляев родился 9 июля 1946 года в Сморгони в семье русского отца и белорусской матери. Детские годы он провел в Крево — старинном местечке, которое в интервью сайту Charter97.org называл своим главным источником вдохновения и «личным космосом».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый