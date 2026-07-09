«Мы давно сделали РФ предложение»: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ 8 9.07.2026, 13:01

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иллюстративное фото

Поражен ряд важных для оккупантов целей.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны поразили две нефтебазы в Ставрополе и Твери, расположенные примерно в 500 километрах от линии фронта. Об этом президент Украины сообщил в социальных сетях.

«Наши воины реализуют план дальнобойных санкций в ответ на затягивание войны и российские удары. Накануне были нанесены важные удары по объектам, которые обеспечивают российский нефтяной комплекс и работают на военную политику», — заявил президент.

Он сообщил, что было атаковано резервное хранилище для накопления и хранения топлива, расположенное в 800 км от линии фронта.

В российской Уфе украинские военные «применили санкции» к нефтеперекачивающей станции, расположенной почти в 1500 километрах от границы, заявил Зеленский. Также атаке подвергся нефтеналивной терминал в Ростовской области, находящийся примерно в 200 километрах от линии фронта.

«Мы давно предложили России закончить эту войну, и каждый день ее затягивания должен приносить ощущение войны туда, откуда все это началось, — в Россию», — сказал Зеленский.

В Службе безопасности Украины сообщили, что атаковали нефтебазу Красная заря в Тверской области. На территории объекта были зафиксированы попадания украинских ударных БПЛА, после чего возник пожар.

Второй целью СБУ стала нефтебаза Ставропольская в Ставропольском крае РФ. На объекте вспыхнул масштабный пожар, площадь которого стремительно увеличивается.

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