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Без воды остался не только Жлобин

  • 9.07.2026, 12:55
Без воды остался не только Жлобин

Восстановлением водоснабжения занимаются аварийные бригады.

Из-за аварии на водозаборе по улице Карла Маркса в Жлобине утром 9 июля без холодного и горячего водоснабжения остались не только жители города, но и населенных пунктов Солоное, Октябрь и Грабск. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В деревне Солоное проживает более 1 тыс. человек, в Октябре — около 600, в Грабске — свыше 100 жителей.

По данным ведомства, к месту происшествия «незамедлительно выехала оперативная группа Жлобинского районного отдела по ЧС, а также областного управления МЧС».

«Спасатели производили откачку воды на водозаборе, а также подвоз воды для технических нужд центральной районной больницы. Задействовано две единицы техники МЧС и семь спасателей», — сообщили в министерстве.

Восстановлением водоснабжения занимаются аварийные бригады филиала «Жлобинводоканал». В Жлобинском райисполкоме сообщили, что для жителей города организовали пять точек выдачи питьевой воды. Цистерну с водой также направили в деревню Солоное.

О аварийном отключении воды в Жлобине с населением около 76 тысяч человек стало известно около 5:00 утра 9 июля.

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