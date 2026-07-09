Без воды остался не только Жлобин
- 9.07.2026, 12:55
Восстановлением водоснабжения занимаются аварийные бригады.
Из-за аварии на водозаборе по улице Карла Маркса в Жлобине утром 9 июля без холодного и горячего водоснабжения остались не только жители города, но и населенных пунктов Солоное, Октябрь и Грабск. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В деревне Солоное проживает более 1 тыс. человек, в Октябре — около 600, в Грабске — свыше 100 жителей.
По данным ведомства, к месту происшествия «незамедлительно выехала оперативная группа Жлобинского районного отдела по ЧС, а также областного управления МЧС».
«Спасатели производили откачку воды на водозаборе, а также подвоз воды для технических нужд центральной районной больницы. Задействовано две единицы техники МЧС и семь спасателей», — сообщили в министерстве.
Восстановлением водоснабжения занимаются аварийные бригады филиала «Жлобинводоканал». В Жлобинском райисполкоме сообщили, что для жителей города организовали пять точек выдачи питьевой воды. Цистерну с водой также направили в деревню Солоное.
О аварийном отключении воды в Жлобине с населением около 76 тысяч человек стало известно около 5:00 утра 9 июля.