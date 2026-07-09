В Иране происходят скрытые от глаз процессы 9.07.2026, 12:45

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Иранские фракции могут попытаться децентрализовать систему.

После гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи страна вступает в один из самых сложных периодов своей современной истории. Пока в Иране проходят многодневные траурные мероприятия, политическая система уже начала перестраиваться вокруг нового лидера — Моджтабы Хаменеи, сына покойного лидера, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Новый верховный лидер до сих пор не появлялся на публике после сообщений о ранении во время атаки, в которой погиб его отец. На этом фоне все более заметную роль приобретает коллективное руководство, в котором ключевые позиции занимают высшие государственные чиновники и командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Эксперты считают, что формально вся полнота власти по-прежнему сосредоточена в руках верховного лидера, однако на практике влияние силовых структур значительно возросло. Особенно это касается КСИР, который после недавнего военного конфликта с Израилем и США получил дополнительные рычаги влияния на принятие стратегических решений.

По мнению аналитиков, Моджтаба Хаменеи, вероятнее всего, сохранит жесткий политический курс своего отца. При этом внутри страны возможны отдельные социальные и культурные послабления, направленные на снижение общественного недовольства. Речь идет не о масштабной либерализации, а скорее о прагматичных шагах, призванных укрепить устойчивость власти.

Отдельное внимание привлекает вопрос легитимности нового лидера. Как и Али Хаменеи в 1989 году, его сын не обладал всеми религиозными авторитетами, традиционно необходимыми для занятия высшей государственной должности. По мнению ряда экспертов, это может ускорить превращение Ирана в государство, где реальное влияние все больше будет переходить от духовенства к военному и политическому руководству.

Некоторые аналитики даже утверждают, что с конца февраля страной фактически управляет неформальный совет из пяти человек. В него, как предполагается, входят президент Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени Эджеи, командующий КСИР Ахмад Вахиди и представитель регулярной армии.

При этом сам Моджтаба Хаменеи, по мнению наблюдателей, может выполнять скорее символическую роль, придавая решениям руководства религиозную легитимность.

Эксперты подчеркивают, что окончательная конфигурация новой системы власти будет зависеть не только от внутренней борьбы политических групп, но и от развития конфликта с Израилем и Соединенными Штатами. Исход этого противостояния способен определить как будущее самой Исламской Республики, так и баланс сил на всем Ближнем Востоке.

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