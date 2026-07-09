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Умерла певица Бонни Тайлер

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  • 9.07.2026, 13:08
  • 2,460
Умерла певица Бонни Тайлер
Бонни Тайлер

Ей было 75 лет.

С мая она находилась в больнице в португальском городе Фару, где перенесла экстренную операцию на кишечнике. В связи с операцией певицу ввели в искусственную кому. В середине июня Тайлер вывели из комы, но она оставалась в тяжелом состоянии, сообщает BBC.

В заявлении, опубликованном на сайте певицы, говорится, что она неожиданно скончалась накануне ночью в больнице, где продолжала лечение. Тайлер госпитализировали накануне концертного тура, запланированного на лето.

Бонни Тайлер получила известность в 1970-е — 1980-е годы благодаря таким хитам, как «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» и «Itʼs a Heartache». На счету певицы 18 студийных альбомов, последний из которых «The Best Is Yet to Come» вышел в 2021 году.

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