Как Норвегия создала футбольную команду, которая победила Бразилию 1 9.07.2026, 13:36

Фото: Steph Chambers/FIFA/Getty Images

Страна сделала спорт увлекательным для детей.

Историческая победа сборной Норвегии над Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира привлекла внимание не только благодаря результату. Выход команды с населением страны всего 5,5 миллиона человек в первый в истории четвертьфинал заставил экспертов вновь говорить об уникальной системе подготовки молодых спортсменов, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Еще в 2007 году Норвежская спортивная конфедерация обновила правила детского спорта, сделав главным приоритетом удовольствие от игры, безопасность и свободу выбора. До девяти лет дети выступают только за местные клубы, без турнирных таблиц, медалей и официального учета результатов. Национальные соревнования появляются лишь с 13-летнего возраста.

Особое внимание уделяется тому, чтобы ребенок не был привязан к одному виду спорта. Будущие спортсмены могут свободно пробовать себя в футболе, гандболе, лыжах, легкой атлетике и других дисциплинах, а окончательный выбор делают только в подростковом возрасте.

Самым известным примером считается Эрлинг Холанд. До 14 лет он одновременно занимался футболом, гандболом, легкой атлетикой и лыжными гонками. По словам его отца Альфа-Инге Холанда, именно такой подход помог сыну развить координацию, силу и атлетизм, которые сегодня делают его одним из лучших нападающих мира.

По схожему пути развивались Александр Серлот и вратарь Орьян Нюланд, также совмещавшие футбол с другими видами спорта. По мнению специалистов, именно разносторонняя подготовка сыграла важную роль в их профессиональном росте.

Авторы норвежской системы подчеркивают, что ее целью никогда не были победы на чемпионатах мира. Главной задачей было создать условия, в которых дети смогут заниматься спортом без чрезмерного давления, сохранив интерес к игре. Однако именно такой подход сегодня приносит результат не только в футболе, но и в других дисциплинах, а успех сборной Норвегии стал одним из самых ярких подтверждений эффективности этой модели.

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