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В Италии раскрыли сеть шпионов, работавших на Россию

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  • 9.07.2026, 14:22
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В Италии раскрыли сеть шпионов, работавших на Россию

Под следствием находятся пять действующих военнослужащих.

Итальянские правоохранительные органы задержали 59-летнего бывшего сотрудника разведки Гавино Пираса и еще одного экс-агента по подозрению в передаче секретной информации России. Кроме того, в рамках расследования под следствием находятся пять действующих военнослужащих. Об этом сообщает The Times со ссылкой на материалы следствия (перевод — сайт Charter97.org).

По версии прокуратуры, Пирас поддерживал связь с Михаилом Астаковым, которого итальянские власти считают сотрудником Главного разведывательного управления России, работавшим под дипломатическим прикрытием в посольстве РФ в Риме. Из-за дипломатического иммунитета привлечь его к ответственности в Италии невозможно.

Следствие утверждает, что подозреваемые использовали методы, характерные для времен холодной войны. Для передачи информации применялись записки на клочках бумаги, тайники в стенах и мобильный телефон, спрятанный в микроволновой печи. Согласно материалам дела, Пирас получал за секретные сведения конверты с наличными по четыре тысячи евро, однако считал такое вознаграждение недостаточным и требовал увеличить выплаты.

В ордере на арест говорится, что бывший разведчик получил доступ к файлу под названием «1 list MI6», содержащему данные десятков сотрудников британской разведки. Также он, по версии следствия, собирал сведения о поставках вооружений Украине, включая системы ПВО Samp/T, ракеты Camm-ER, крылатые ракеты Storm Shadow, беспилотные катера и информацию о российских танках Т-90.

Кроме того, Пирас якобы предупреждал российских кураторов о риске раскрытия их агента в городе Матера и утверждал, что координацией дальних ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам занимается британская, а не итальянская разведка.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал расследование лишь «вершиной айсберга», заявив, что дело демонстрирует масштаб гибридной деятельности России против стран НАТО.

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