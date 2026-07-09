«Первое, что приходит на ум Лукашенко — это как там дела с кубышкой» 9.07.2026, 14:24

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Здесь прекрасно все.

Аналитик Сергей Чалый на «Белсате» рассказал о первом появлении Лукашенко после длительной загранкомандировки и противоречиях в его выступлении.

— Едва-едва Лукашенко оживили, и он появился на публике 6 июля, встречаясь с Виктором Лукашенко. Давайте посмотрим, что он там говорил: «Что у нас там не внешнем треке: кто признает, кто нет? Ну и вопросы, которые надо обсудить — это вопрос государственный, который на тебе висит: Оман, Арабские эмираты, Африка отчасти».

Здесь прекрасно все. Какой внешний трек — ты же сам только что с внешнего трека (Лукашенко посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму — прим.)? Но самое смешное, ради чего, скорее всего, и шел разговор — это, мол, я же тебя оставил на хозяйстве, а оно подразумевает еще и то, что происходит на внешнем треке — Оман, ОАЭ — в общем все то, где хранится нажитое непосильным трудом.

Это очень показательно. Первое, что приходит на ум Лукашенко — это как там дела с кубышкой, — отметил Чалый в программе.

В этот же день, обращает внимание Чалый, Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. В этот раз, в отличие от предыдущих, это мероприятие не было проходным. Там правитель произнес несколько тезисов, на которые обратил внимание аналитик.

— Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси «Орешника» и тактического ядерного оружия, — заявил Лукашенко, добавив после, что это оружие — не хлам.

— Его выступление построено на противоречиях, — говорит Чалый. «Фактором стратегического сдерживания является тактическое ядерное оружие». Так не работает. Стратегическим сдерживанием могут быть стратегические силы — например, тот же «Орешник» в ядерном исполнении, а не тот, который у него получился.

И он был вынужден также рассказывать, что это не хлам. Понятно, что это про «Орешник», ведь недавно выяснили, что там внутри гироскопы, которые использовались еще в 1970-е годы.

Еще одно противоречие, которое я заметил, это когда Лукашенко говорит: «Отдельных западных политиков раздражает наша независимость. Наш союз с Россией». Так все-таки независимость и самостоятельность или союз с Россией, который выглядит так, что тебя вызывают унижаться на Валдае?

А это, кстати, русский тезис. Приезжая к своим вассалам, они говорят: мол, вы же по-настоящему независимыми можете быть только с нами. Потому что в их понимании независимость — это хамить Западу. Это примерно то, что сейчас Лукашенко и его МИД делают.

Дальше есть момент, который звучит как сильное утверждение, прямое обещание. Лукашенко сказал: «Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет». Я верю, что это сказано искренне и от себя.

Это выступление — прямой результат его международного турне, включая Валдай и Китай. Последний здесь важен, потому что Лукашенко заговорил про ядерное оружие не только потому, что «Орешник» никого не пугает, но и потому что считается, что Си Цзиньпин не одобряет этот путь эскалации.

Ну и финал его речи, от которого я был в шоке: «наследников третьего рейха терзают фантомные боли» (Лукашенко сказал эту фразу в контексте войны в Украине. Правитель отметил, что является сторонником мирного разрешения вопроса, но «международная партия войны этого не хочет»). Вообще-то это моего авторства тезис.

Еще со времен, когда начались первые торговые войны, и Россия не давала нам кредиты, говоря, что они нас спонсируют, а мы ничего не даем и это, мол, субсидирование. Я говорил: «Нет, это не субсидирование, вам же никто руки не выкручивает. Вы совершаете свободную сделку, а значит, вы этими субсидиями за что-то платите. Хотите сформулирую, за что? За анестезию фантомных имперских болей». Вот откуда (этот тезис — прим.).

Это же очевидно, что источником украинской войны являются те самые фантомные имперские боли, которые Путин себе расчесал за время чтения книг и общения с Екатериной и Петром во время изоляции. Вот о чем это на самом деле.

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