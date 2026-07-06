Лукашенко принял с докладом Лукашенко 5 6.07.2026, 11:19

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Вопросы касались не только спорта.

Александр Лукашенко принял с докладом своего сына, президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Вопросы касались не только спорта.

«Два вопроса, что касается спорта. Внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания (речь о совещании 16 июня. — прим.). Это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается? Кто там нас не признает до сих пор, кто признал и так далее», — очертил темы Лукашенко-старший.

Также он предложил обсудить кадровые вопросы в том, что касается спортивной сферы.

Он поинтересовался мнением старшего сына о том, как работает «руководящая тройка» в спорте в составе вице-премьера Натальи Петкевич, курирующей это направление, профильного министра Сергея Ковальчука и самого главы НОК Виктора Лукашенко.

«Насколько эта тройка работоспособна?» — спросил Лукашенко мнение Лукашенко о Лукашенко.

Еще одна тема доклада, уже не связанная со спортом, касалась персональных задач Виктора Лукашенко — это Оман, Арабские Эмираты, Африка частично.

Отметим, Лукашенко практически ежегодно посещает ОАЭ. Эксперты указывают, что именно в этой стране белорусский диктатор может хранить свои деньги.

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