Холанд повторил рекорд, который держался на чемпионатах мира 52 года 6.07.2026, 11:56

Эрлинг Холанд

Фото: Getty Images

Норвежец повторил достижение поляка.

Сборная Норвегии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира-2026, обыграв Бразилию со счетом 2:1.

Нападающий Эрлинг Холанд отличился дублем, который позволил команде пробиться в следующий раунд турнира.

Как сообщает статистический портал Opta Paolo, Холанд повторил бомбардирский рекорд среди дебютантов мировых первенств 52-летней давности.

Норвежец сравнялся с достижением по голам на дебютном чемпионате мира поляка Гжегожа Лято, которое он установил в 1974 году, также забив семь голов.

На групповом этапе турнира Эрлинг дважды поразил ворота сборной Ирака (4:1), оформил дубль в игре против Сенегала (3:2). Поединок против Франции он пропустил. В 1/16 финала нападающий отметился голом в матче против Кот-д'Ивуара (2:1).

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