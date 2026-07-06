Холанд повторил рекорд, который держался на чемпионатах мира 52 года
- 6.07.2026, 11:56
Норвежец повторил достижение поляка.
Сборная Норвегии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира-2026, обыграв Бразилию со счетом 2:1.
Нападающий Эрлинг Холанд отличился дублем, который позволил команде пробиться в следующий раунд турнира.
Как сообщает статистический портал Opta Paolo, Холанд повторил бомбардирский рекорд среди дебютантов мировых первенств 52-летней давности.
Норвежец сравнялся с достижением по голам на дебютном чемпионате мира поляка Гжегожа Лято, которое он установил в 1974 году, также забив семь голов.
На групповом этапе турнира Эрлинг дважды поразил ворота сборной Ирака (4:1), оформил дубль в игре против Сенегала (3:2). Поединок против Франции он пропустил. В 1/16 финала нападающий отметился голом в матче против Кот-д'Ивуара (2:1).