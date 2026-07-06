Трамп снова нарывается на конфликт с Мелони 4 6.07.2026, 12:19

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Джорджа Мелони

Итальянские политики высказались в поддержку премьера страны.

Президент США Дональд Трамп перед саммитом НАТО в Анкаре высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони в социальной сети Truth Social, сообщает «Европейская правда».

Он опубликовал фотографию с саммита «Группы семи», прошедшего во Франции в прошлом месяце. На снимке Джорджа Мелони смотрит в сторону Трампа, а изображение сопровождается подписью «Restraining order needed» («нужен ограничительный приказ»).

Ограничительный приказ — это судебная мера, которая обязывает человека держаться на расстоянии от другого лица в случаях нежелательного внимания или преследования.

По оценке наблюдателей, публикация носит саркастический характер и отсылает к предыдущим заявлениям Трампа в адрес итальянского премьера.

Как пишет Corriere della Sera, итальянское правительство не планирует официально реагировать на публикацию, рассматривая её как провокацию. По данным источников, премьер-министр Джорджа Мелони и глава МИД Антонио Таяни провели консультации и пришли к решению игнорировать ситуацию как личный выпад.

В поддержку Мелони выступил лидер партии Azione Карло Календа, который назвал Трампа «отвратительным хулиганом» и выразил солидарность с премьер-министром.

Ранее в публичном пространстве уже возникал спор между Трампом и Мелони. Итальянский премьер опровергла его заявления о том, что якобы «умоляла» о совместном фото на саммите G7, назвав эти слова выдумкой.

В одном из интервью Трамп утверждал: «Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не стал этого делать, но мне было её жалко».

Позднее он также заявил, что Мелони якобы пытается повысить собственную популярность за счёт связи с ним, на что премьер-министр ответила резко, подчеркнув, что её рейтинг не зависит от мнения американского президента и посоветовала ему сосредоточиться на собственных политических делах.

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