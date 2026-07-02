Как падет Путин Андрей Пионтковский

2.07.2026, 8:05

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Андрей Пионтковский

Хроника текущего переворота.

28 июня полковник Ходаренок на высшей кремлевской пропагандистской площадке «Большая игра» профессионально четко и откровенно изложил свое видение перспектив российско-украинской войны.

Дроновая революция сместила центр тяжести военного столкновения в воздушную сферу, как в прифронтовой полосе, так и над территорией всей страны. Украина более инициативно воспользовалась этой тенденцией и кроме того сегодня она опирается на всю экономическую мощь Европы как на свой ВПК, производящий на совместных предприятиях не только БПЛА, но и крылатые ракеты и баллистику. Ответить на эту угрозу опережающим развертыванием дорогих систем ПВО, прикрывающих всю страну, экономически невозможно.

Как парадоксально обернулась через 135 лет одна из самых цитируемых русскими имперцами антизападных сентенций Александра III-го: «Огромности нашей они боятся». Огромность из ресурса превратилась в современной войне в уязвимость.

Но вернемся к Ходаренку. Конечно, он убежденный имперец и никогда не друг Украины. Мы могли бы привести массу его людоедских цитат. Но он генштабист-профессионал. Напомним его пророческую статью от 3 февраля 2022 года «Кровожадные политологи», в которой он детально разобрал предстоявший провал путинского плана молниеносной войны. Конечно, он презирает Путина. А как еще может военный профессионал относиться сегодня после чудовищных военных потерь к жалко какающему существу с бокалом шампанского в дрожащих руках, бессвязно повторяющему: «Мы долбим их на фронте, долбим их каждый божий день».

Выступление Ходаренка прозвучало как присоединение генштаба к инициативе «глубинных чекистов» об отстранении Путина. Не исключаю, что стороны уже провели переговоры об уточнении текста «постпутинской легенды». Изначально чекисты включали в намеченный список виновников военного провала «проворовавшихся бездарных генералов»... Но сегодняшние наследники вечных соперников «ГРУ» и «КГБ» столкнутся в постпутинской Россией с гораздо более грозной общей угрозой – миллионом вернувшихся с мясных штурмов и зинданов вооруженных «украинцев» с уголовной психологией.

Эта пригожинская народная стихия способна смыть и тех, и других, не говоря уже о «жирующих на Рублевке олигархах».

Но вернемся к «Большой игре» от 28 июня. Оставшееся после спича Ходаренка время Симис верноподданнически вещал о тяжелейшем мучительным выборе, который предстоит нашему Верховному Главнокомандующему – отдать приказ об ударе по расположенным в странах НАТО 27 заводам, работающим на Украину. Хитрозадый Симис, уже предававший столько родин, что он в них запутался, прекрасно знает, что Путин никогда не отдаст такого приказа. Потому что он патологический трус, твердо решивший дожить, меняя свои органы, до 150 лет. Каждое появление Путина (или его двойников) на экране на фоне разрушительных украинских атак будут усиливать его общественное отторжение. Поэтому бюллетень о его серьезном заболевании будет встречен ожидаемо и даже рутинно.

Имя преемника не принципиально. В постпутинской России, во всяком случае, на первом этапе ее существования не будет Преемника. Формально, конечно, какой-то чиновник будет называться и.о. Президента. Править в тяжелейшей обстановке будет пытаться хунта нескольких групп силовиков, объединенных общей нелегкой задачей – сохранить свою власть (и, соответственно, свою огромную собственность) в потерпевшей поражение стране, обвинив в поражении исключительно бывшего президента.

Сняв Путина за то, что он трусливо отказывался нанести удар по странам НАТО, они с ужасом обнаружат, что бывший президент нанес уже такой ущерб нашей безопасности, что подобный удар только ухудшит наше положение.

В текст первого обращения и.о. Президента к «нации» вносятся небольшие коррективы: изымаются инвективы, обличающие «проворовавшихся генералов» ввиду инкорпорации оных генералов (включая генерала Герасимова) в состав правящей хунты.

Остается неизменным результирующий тезис:

И.о. Президента принимает непростое решение и отдает войскам приказ прекратить огонь с завтрашнего дня в 00 часов 00 минут по всей линии соприкосновения сторон.

Это будет исторической промежуточной победой УКРАИНЫ. Весь дальнейший ход событий будет теперь в значительной степени определяться решениями державы-победительницы. И здесь мы умолкаем. Как граждане государства-агрессора мы не считаем себя вправе давать какие-либо рекомендации жертвам этой варварской агрессии.

Слава Украине!

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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