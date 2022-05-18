Российский полковник на пропагандистском шоу призвал Путина выйти из войны с Украиной 2 18.05.2022, 11:40

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Ольга Скабеева

Скабеева не знала, что ответить.

Военный эксперт и полковник армии РФ в отставке Михаил Ходаренок высказался о ситуации на фронте так, как от него там явно не ждали.

Он призвал Путина «выйти из конфликта». Ходаренок выступил на пропагандистском шоу «60 минут», которое ведет Ольга Скабеева.

– Должен сказать, что не надо пить информационное успокоительное. Иногда распространяется информация о морально-психологическом надломе в ВСУ. Все это, мягко говоря, не соответствует действительности. Конечно, есть пленные подразделения, но это частности, а на любое дело нужно смотреть в целом, с общестратегических позиций.

Ситуация с этих позиций состоит в том, что ВСУ могут поставить под ружье один миллион человек. Собственными силами они бы ничего не сделали, но, учитывая, что вот-вот заработает ленд-лиз, а сопротивление одного сенатора будет достаточно быстро преодолено... К тому же вот-вот заработает европейская военная помощь.

Так что миллион украинских солдат нужно воспринимать как реальность ближайшего времени. Ситуация в этом плане для нас будет откровенно ухудшаться.

Судя по лицам гостей и ведущих данная оценка не очень зашла (мягко говоря) под информационную повестку программы. Ведущая пыталась перебивать эксперта, жонглировать словами и ставить под сомнение уровень профессионализма украинской армии.

Но Ходаренок парировал:

– Уровень профессионализма армии определяется не комплектованием ее по контракту, а уровнем выучки личного состава и его морального настроя, готовности проливать кровь за свою Родину. И призывная армия может быть высокопрофессиональной. Способ комплектования никогда не определяет уровень профессионализма.

У нас почему-то в головах засела догма, что если человек взят по контракту, то он профессионал. Отнюдь. Они же там {украинская армия} намерены сражаться до последнего, – слегка нокаутирует пропагандистов Ходаренок.

Скабеева еще раз перебила эксперта, чем вызвала его раздражение. Но тот не повелся на манипуляции, а продолжил нокаутировать пропагандистов:

– Что касается НАТО, то самое главное в нашем деле – это всегда оставаться на позициях военно-политического реализма. Если ты выходишь за эти рамки, то рано или поздно история набьет тебя так по носу, что мало не покажется. Опять же смотрим на дело в целом и с общестратегических позиций. Что тут самое главное?

Не размахивать ракетами в сторону Финляндии. Это смотрится достаточно забавно. Самый главный недостаток нашего военно-политического положения в том, что мы оказались в полном геополитическом одиночестве. И против нас, как бы нам этого не хотелось признавать, практически весь мир. И из этой ситуации надо выходить.

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