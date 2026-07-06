Крым погрузился в полный блэкаут 6 6.07.2026, 12:40

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Пропадает также вода и мобильная связь.

На всей территории временно оккупированного Крыма произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на предприятие «Крымэнерго».

По официальной версии, причиной стали «технологические нарушения», вызванные внешним воздействием на высоковольтные электросети.

«В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешним воздействием, на высоковольтных электросетях произошло массовое отключение потребителей во всех городах и районах Республики Крым», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 6 июля в регионе продолжались аварийно-восстановительные работы. В «Крымэнерго» заявили, что рассчитывают полностью восстановить электроснабжение до конца дня.

Ранее назначенный Россией «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что перебои с электричеством в городе возникли после украинской атаки за его пределами.

В свою очередь Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что в результате недавнего удара возник пожар на подстанции ПС «Симферополь» напряжением 330 кВ, расположенной возле села Строгоновка неподалеку от временно оккупированного Симферополя.

По словам очевидцев, в районе энергообъекта были видны густой дым и открытое пламя. Отмечается, что эта подстанция уже подвергалась атаке 25 июня 2026 года.

Наиболее сложная ситуация, по имеющимся данным, сложилась в Раздольненском районе Крыма. Жители сообщают об отсутствии электро- и водоснабжения, а также мобильной связи.

«Работают только те магазины, у которых остался бензин для генераторов, товары продают только за наличные. Люди из ближайших сел едут в Раздольное, чтобы снять наличные и что-то купить, но банкоматы не работают, а банки закрыты», — рассказали местные жители.

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