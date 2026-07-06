В России резко вырос спрос на лошадей 1 6.07.2026, 13:37

Из-за топливного кризиса.

На фоне топливного кризиса в России жители сельской местности стали чаще покупать лошадей вместо автомобилей для поездок по бездорожью и ведения хозяйства. Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на заводчиков, спрос на рабочих лошадей за последние недели вырос в несколько раз, и тысяча лошадей избежала бойни. Если раньше одна лошадь могла ждать покупателя два-три месяца, то теперь хозяйства за месяц продают или бронируют по семь-восемь животных. Их используют для поездок в лес, на сенокос и для повседневной работы в хозяйстве.

Стоимость рабочей лошади составляет от 100 тыс. до 200 тыс. руб. в зависимости от возраста и породы. Владельцам необходимо регулярно оплачивать расчистку копыт, замену подков, покупку сена и подкормок, а также ветеринара. Несмотря на расходы, для части сельских жителей содержание лошади оказалось дешевле эксплуатации УАЗа или «Нивы», пишет The Moscow Times.

На фоне дефицита топлива вырос спрос и на велосипеды в РФ. В июне продажи велосипедов на платформе CDEK.Shopping увеличились на 131% по сравнению с маем, а выручка — на 263%, сообщили «Афише» в компании. Более половины заказов пришлось на горные велосипеды. Покупатели все чаще рассматривают велосипед как альтернативу личному автомобилю, писало издание.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе призвал уделить приоритетное внимание развитию трамвайного сообщения в крупных городах. По его словам, один трехсекционный трамвай способен перевозить до 260 пассажиров и заменить около 200 автомобилей. Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев призвал автомобилистов «потерпеть» очереди на автозаправках и заявил, что дефицита топлива нет, хотя на АЗС сохраняются очереди.

Причиной дефицита стали массированные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По подсчетам аналитика Energy Intelligence Лайама Пича, с марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты нефтяной промышленности. К началу июня простаивало около 30% нефтеперерабатывающих мощностей. В результате, по данным Reuters, выпуск бензина упал на 25% — до 85 тыс. тонн в сутки, тогда как летнее потребление составляет 110 тыс. тонн.

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