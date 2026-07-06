На белорусском авторынке заметили необычные изменения 6.07.2026, 13:46

Неожиданный спад.

В июне рынок новых легковых автомобилей в Беларуси впервые с начала 2026 года продемонстрировал снижение. По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), за месяц было реализовано 7,4 тысячи новых машин, что на 9% меньше по сравнению с маем.

В ассоциации отмечают, что отрицательная динамика затронула большинство крупнейших игроков рынка. Из десяти самых популярных автомобильных брендов восемь завершили июнь с падением продаж относительно предыдущего месяца. При этом лидирующие позиции по-прежнему сохраняют автомобили локального производства и связанные с ними бренды.

Самыми востребованными моделями июня стали Belgee S50 (974 проданных автомобиля), Belgee X50+ (796) и Geely EX2 (667).

Наиболее существенное снижение зафиксировано в сегменте электромобилей. В июне было продано около 2,4 тысячи таких автомобилей — на 31% меньше, чем месяцем ранее.

«Такое снижение особенно заметно на фоне предыдущих месяцев, когда именно электромобили были одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка новых автомобилей», — сообщили в БАА.

Одновременно продолжил увеличиваться объем самостоятельного ввоза новых автомобилей физическими лицами. По данным ассоциации, в июне белорусы ввезли 1,8 тысячи новых машин, что на 27% больше, чем в мае.

«Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом», — пояснили в организации.

В БАА считают, что рынок вошел в фазу сезонной стабилизации после рекордного роста, наблюдавшегося весной.

Член правления ассоциации Григорий Барановский отметил, что, несмотря на июньское снижение, объем продаж остается вторым по величине месячным результатом с начала года. По итогам первого полугодия юридическим лицам было реализовано 35,6 тысячи новых автомобилей, что, по его словам, свидетельствует о сохранении высокого спроса.

Он также обратил внимание, что электромобили продолжают занимать более трети рынка новых автомобилей. В преддверии окончания действия квот на беспошлинный ввоз электрокаров спрос на этот сегмент может вновь вырасти.

Кроме того, изменения правил экспорта автомобилей из Китая уже повлияли на структуру импорта. В частности, заметно сократился ввоз автомобилей BYD, тогда как доля марок Chevrolet и Changan увеличилась.

По словам Барановского, среди автомобилей, которые ввозят физические лица, доля электромобилей превысила 40%, тогда как в 2025 году она составляла около 20%. Это, по его мнению, свидетельствует о растущем интересе частных покупателей к электротранспорту.

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