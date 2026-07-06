Путин начинает понимать, что Украина может победить

Путин начинает понимать, что Украина может победить3
- 6.07.2026, 14:37
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Давление ощущается не только на линии фронта, но и внутри России.
Россия нанесла массированный удар по Киевской области с использованием баллистических ракет и беспилотников. По данным украинских властей, погибли не менее 11 человек, еще десятки получили ранения. Атака произошла накануне саммита НАТО, который пройдет в Турции, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).
Как отмечает France 24, одновременно с усилением боевых действий растет напряженность и внутри самой России. Украинские силы активизировали удары по объектам на российской территории, а потери российской армии, по оценкам западных наблюдателей, увеличиваются. На этом фоне в стране все чаще звучит критика войны.
Корреспондент France 24 Ник Холдсворт считает, что последние массированные удары России могут свидетельствовать не об усилении позиций Москвы, а о стремлении компенсировать ухудшающуюся ситуацию. По его мнению, подобные действия являются «признаком отчаяния», поскольку Путин начинает осознавать, что добиться военной победы в Украине будет значительно сложнее, чем предполагалось ранее.
Издание подчеркивает, что украинские атаки по российской территории усиливают давление на Кремль не только в военной, но и во внутриполитической сфере. На фоне растущих потерь и ударов по инфраструктуре в российском обществе все чаще появляются вопросы о цене затянувшегося конфликта.
Предстоящий саммит НАТО пройдет в условиях заметного обострения ситуации на фронте и усиления взаимных ударов. Одной из ключевых тем встречи, как ожидается, станет дальнейшая поддержка Украины и укрепление безопасности восточного фланга Альянса. При этом телеканал отмечает, что происходящие события могут свидетельствовать о переходе войны в новую фазу, где давление ощущается не только на линии фронта, но и внутри России.