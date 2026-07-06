Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН 6 6.07.2026, 15:26

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Андрей Сибига

Киев добивается реакции на террор РФ.

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после очередного массированного российского обстрела, произошедшего в ночь на 6 июля. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

Глава МИД призвал Демократическую Республику Конго, которая в настоящее время председательствует в Совете, и постоянных членов Совбеза поддержать просьбу Украины о проведении заседания после второй за последние несколько дней масштабной атаки РФ.

«Каждая российская ракета, запущенная против Украины, несет послание, которое выходит далеко за пределы наших границ. Оно призвано убедить мир, что насилие может заменить закон, что страх сильнее солидарности и что жестокость остается безнаказанной», — написал Сибига.

Министр призвал международное сообщество к единству в сдерживании российской агрессии.

«Замедленная или слабая реакция не может остановить террор. Только сильные, принципиальные и своевременные действия смогут это сделать», – подчеркнул чиновник.

Напомним, в ночь на 6 июля Российская Федерация осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины. По данным украинской стороны, были запущены 6 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»/«Оникс» и 23 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400. Сообщается, что зафиксированы попадания 29 баллистических ракет, включая противокорабельные.

В результате удара в Киеве увеличивается число погибших. В Дарницком и Подольском районах столицы зафиксированы попадания в жилые многоэтажные дома, повреждены гражданские объекты.

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