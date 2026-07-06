Где в Беларуси больше всего грибов?
- 6.07.2026, 15:11
Названы 22 самых урожайных региона.
В Беларуси грибы растут почти везде, но есть как минимум 22 направления, которые чаще всего называют урожайными. Журналисты собрали места по регионам: где искать лисички, боровики, опята и другие лесные трофеи. Об этом пишет smartpress.by.
После июньских дождей в лесах уже пошли лисички, но грибники ждут следующую волну урожая: синоптики обещают похолодание и осадки. Обычно лучшее время для тихой охоты в Беларуси — вторая половина августа и первая декада сентября, но при тепле и дождях грибы могут появляться раньше.
Если говорить не о конкретном виде, а о грибах в целом, самый надёжный вариант — смешанный лес. Даже если не попадутся белые, есть шанс набрать подосиновики, сыроежки или другие грибы.
Есть и простое правило: чем дальше в лес, тем больше шансов на хороший улов. В местах, где люди бывают редко и не вытаптывают почву, грибница развивается лучше. Поэтому в городских парках, несмотря на обилие деревьев, грибов обычно мало.
Самые грибные места Беларуси
Минская область
* окрестности Минска в радиусе около 100 километров;
* Логойск;
* Столбцы;
* Плещеницы.
Могилёвская область
* Осиповичский район;
* Белыничский район;
* хвойные леса возле Чаусов;
* леса возле Друти.
Гродненская область
* места вдоль Августовского канала;
* леса вдоль реки Котры;
* окрестности деревни Бершты;
* Привалка;
* Гожа;
* Плебанишки.
Гомельская область
* леса вокруг Светлогорска;
* леса вокруг Речицы.
Брестская область
* Беловежская пуща;
* Брестский район;
* Каменецкий район.
Витебская область
* Оршанский район;
* Сенненский район;
* Глубокский район.