Где в Беларуси больше всего грибов? 6.07.2026, 15:11

Названы 22 самых урожайных региона.

В Беларуси грибы растут почти везде, но есть как минимум 22 направления, которые чаще всего называют урожайными. Журналисты собрали места по регионам: где искать лисички, боровики, опята и другие лесные трофеи. Об этом пишет smartpress.by.

После июньских дождей в лесах уже пошли лисички, но грибники ждут следующую волну урожая: синоптики обещают похолодание и осадки. Обычно лучшее время для тихой охоты в Беларуси — вторая половина августа и первая декада сентября, но при тепле и дождях грибы могут появляться раньше.

Если говорить не о конкретном виде, а о грибах в целом, самый надёжный вариант — смешанный лес. Даже если не попадутся белые, есть шанс набрать подосиновики, сыроежки или другие грибы.

Есть и простое правило: чем дальше в лес, тем больше шансов на хороший улов. В местах, где люди бывают редко и не вытаптывают почву, грибница развивается лучше. Поэтому в городских парках, несмотря на обилие деревьев, грибов обычно мало.

Самые грибные места Беларуси

Минская область

* окрестности Минска в радиусе около 100 километров;

* Логойск;

* Столбцы;

* Плещеницы.

Могилёвская область

* Осиповичский район;

* Белыничский район;

* хвойные леса возле Чаусов;

* леса возле Друти.

Гродненская область

* места вдоль Августовского канала;

* леса вдоль реки Котры;

* окрестности деревни Бершты;

* Привалка;

* Гожа;

* Плебанишки.

Гомельская область

* леса вокруг Светлогорска;

* леса вокруг Речицы.

Брестская область

* Беловежская пуща;

* Брестский район;

* Каменецкий район.

Витебская область

* Оршанский район;

* Сенненский район;

* Глубокский район.

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