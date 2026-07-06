Решающий саммит НАТО 6.07.2026, 15:19

Чего ждать от встречи в Анкаре?

Создан новый мир, и положение НАТО в этом новом мире совершенно иное.

В Анкаре 7–8 июля пройдет 36-й по счету саммит НАТО. Альянс подошел к нему в условиях самого глубокого в своей новейшей истории кризиса, с продолжающимися войнами в Украине и на Ближнем Востоке. BBC рассказывает, кто приедет в Турцию и чего ждать от встречи, которую президент страны-хозяйки Реджеп Тайип Эрдоган назвал «решающей в истории альянса».

Прошлогодний саммит НАТО в Гааге — первый после возвращения Дональда Трампа в Белый дом — проходил в нервной обстановке. Тогда европейские лидеры во главе с генсеком альянса Марком Рютте постарались сделать все, чтобы задобрить президента США, известного скептицизмом по отношению к НАТО. Это удалось — на саммите страны договорились о беспрецедентном повышении коллективных трат на оборону до 5% ВВП. Казалось, этого может быть достаточно, чтобы преодолеть нарастающий кризис в отношениях США и Европы.

Напрасно — за год, прошедший с саммита в Гааге, обстановка только накалилась. Зимой Дональд Трамп вновь заявил о претензиях США на Гренландию, принадлежащую участнице альянса Дании. Вскоре после этого США и Израиль без консультаций с союзниками начали войну на Ближнем Востоке — к открытому недовольству Европы.

Разногласия у сторон есть и по вопросу поддержки Украины в войне против России. С учетом того, что именно США являются самой могущественной страной НАТО, противоречия между странами воспринимаются как экзистенциальная угроза для альянса.

«В 2025 году ожидания были сдержанными, но тогда в Европе еще надеялись, что сочетание лести, пышных церемоний, обещаний разделить с США бремя расходов и сделок по закупке вооружений позволит свести к минимуму трансатлантическую напряженность и поможет альянсу пережить второй срок Трампа», — объясняет политолог София Беш, старший исследователь Фонда Карнеги. Теперь, по ее словам, этих иллюзий нет: если раньше Европа надеялась, что сможет убедить США сохранить позиции на континенте, то теперь рассчитывает лишь на уменьшение ущерба от этого транзита.

Как пишет Лиана Фикс, исследовательница американского Совета по международным отношениям, до войны с Ираном союзники по НАТО надеялись, что в Анкаре смогут сфокусироваться на обсуждении успехов в повышении расходов на оборону. Но война в Иране смазала эти ожидания, признает Фикс.

Трамп остался чрезвычайно недоволен тем, как некоторые европейские столицы отреагировали на кризис в Ормузском проливе — с его точки зрения, они подвели США. Некоторые страны — например, Испания и Австрия — закрыли небо для американских самолетов, участвующих в операции. Италия запретила им использовать свою базу. Конфликт достиг такого масштаба, что привел к дипломатическому скандалу и прямой перепалке Трампа с премьером Италии Джорджей Мелони. А в 2024 году она была единственным европейским лидером на инаугурации президента США.

«Этот раскол омрачит саммит. В лучшем случае европейцам удастся добиться дружелюбного тона в общении с президентом США Дональдом Трампом — как это было на саммите «Большой семерки» во Франции, что может на какое-то время уберечь их от внезапных решений о выводе или передислокации [американских] войск», — пишет Фикс.

На то, в какой непростой обстановке пройдет саммит в Анкаре, указывает и риторика его гостей и организаторов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его «решающим в истории альянса»: «Последние события в нашем регионе и мире еще больше повысили значимость саммита в Анкаре […] Сегодняшний мир — это не продолжение старого мира, в котором было основано НАТО. Создан новый мир, и положение НАТО в этом новом мире совершенно иное».

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