Трамп: Мы получим Гренландию 26.01.2025, 12:09

Президент США заявил, что это важно для «свободы мира».

Президент США Дональд Трамп верит в то, что Соединенные Штаты получат контроль над Гренландией, заявив, что это важно для «свободы мира».

Как пишет «Европейская правда», об этом Трамп сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Трамп в последние недели вновь проявил интерес к приобретению автономной датской территории и теперь дает понять, что его намерения серьезны.

«Я думаю, что мы получим ее (Гренландию)», – сказал он журналистам в субботу, добавив, что 57 тысяч жителей острова якобы стремятся к этому. «Я думаю, что люди хотят быть с нами», – сказал Трамп.

«Я не знаю, какие претензии на него имеет Дания, но было бы очень недружественным актом, если бы они не позволили этому произойти, потому что это для защиты свободного мира», – добавил он.

«Я думаю, что мы получим Гренландию, потому что это связано со свободой мира... Это не имеет ничего общего с Соединенными Штатами, кроме того, что мы единственные, кто может обеспечить свободу. Они не могут», – продолжил Дональд Трамп.

Его комментарии появились после сообщений о том, что во время жесткого телефонного разговора с Трампом на прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен настаивала на том, что Гренландия не продается.

Издание Financial Times процитировало анонимного европейского чиновника, который назвал разговор Трампа и Фредериксен «ужасным». Другой чиновник заявил, что интерес Трампа к приобретению Гренландии является «серьезным и потенциально очень опасным».

Трамп недавно вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова. Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, «абсолютной необходимостью».

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