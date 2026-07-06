Bloomberg: Кремль могут вынудить к перемирию 1 6.07.2026, 17:01

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Военный и экономический прессинг на Россию усиливается.

Военный, экономический и политический прессинг на Россию усиливается, из-за чего перемирие в войне против Украины может стать для Москвы наиболее приемлемым вариантом. К такому выводу приходят обозреватели Bloomberg, анализируя ситуацию на фронте и внутри России (перевод — сайт Charter97.org).

По оценке издания, война перестала быть «замороженным конфликтом». Украина постепенно повышает стоимость боевых действий для России, нанося удары не только по линии фронта, но и по объектам в глубоком тылу. Украинские беспилотники и ракеты атакуют нефтеперерабатывающие заводы, энергетическую инфраструктуру, логистические узлы и предприятия военно-промышленного комплекса. Одновременно усиливается давление на российские позиции в Крыму.

Авторы материала также указывают на серьезные экономические трудности России. По их данным, дефицит федерального бюджета в первом квартале уже превысил запланированный показатель на весь год, нефтегазовые доходы сократились на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем ликвидных резервов снизился с 6,5% до 1,8% ВВП. Дополнительными проблемами называют нехватку рабочей силы, перегрузку оборонной промышленности, закрытие малого и среднего бизнеса и рост общественного недовольства.

В публикации отмечается, что Запад способен усилить это давление. Среди предлагаемых мер — увеличение поставок Украине систем ПВО и дальнобойных боеприпасов, более жесткий контроль за соблюдением санкций, долгосрочная финансовая поддержка со стороны ЕС, а также возможность лицензированного производства комплексов Patriot на территории Украины.

При этом автор считает, что возможное перемирие должно сопровождаться поэтапным и обратимым смягчением санкций только при выполнении Россией согласованных условий, включая возвращение военнопленных и депортированных украинских детей. По мнению Bloomberg, такой подход способен сделать прекращение огня для Кремля менее затратным выбором, чем затяжное ведение войны.

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