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Джордж Клуни получит «Золотого льва»

  • 6.07.2026, 17:35
Джордж Клуни получит «Золотого льва»
ДЖОРДЖ КЛУНИ
ФОТО: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES

Актера наградят за выдающийся вклад в кино.

Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни станет обладателем почетной премии «Золотой лев» за выдающийся вклад в мировой кинематограф. Награда будет вручена в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 12 сентября, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

После объявления организаторов Клуни признался, что считает Венецианский фестиваль своим любимым. По словам актера, с Венецией у него связано множество ярких воспоминаний, а получение «Золотого льва» стало для него большой честью.

«В Венеции у меня было столько необыкновенных моментов. Этот фестиваль, без сомнения, мой любимый, и получить "Золотого льва" — огромная честь. Возможно, это также означает, что я стар, но я приму это», — отметил Клуни.

Последний раз актер посещал фестиваль в 2025 году, когда здесь состоялась премьера фильма Netflix «Джей Келли». Примечательно, что сюжет картины строился вокруг героя, получающего награду за вклад в кинематограф на итальянском кинофестивале.

Директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера назвал Клуни одним из самых ярких представителей современного кино. Он подчеркнул, что актер сумел добиться успеха сразу в трех ролях — как исполнитель, режиссер и продюсер, а его работы отличают художественная смелость и оригинальность.

Барбера также отметил общественную деятельность Клуни, подчеркнув его многолетнюю поддержку социальных и гуманитарных инициатив.

Для двукратного лауреата премии «Оскар» это уже не первая крупная награда в 2026 году. Весной он также получил престижную премию Чарли Чаплина в Линкольн-центре за достижения в кинематографе. Кроме того, во время церемонии актер выступил с заявлением против политического насилия в США.

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