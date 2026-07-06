Украина показала НАТО, как бороться с пропагандой Кремля 6.07.2026, 17:59

Эксперты говорят о новом элементе коллективной безопасности.

Украина становится для стран НАТО не только источником опыта в сфере применения беспилотников, но и одним из главных примеров противодействия информационным атакам. Как отмечают эксперты Atlantic Council, накопленные Киевом методы борьбы с российской дезинформацией могут стать важной частью стратегии Альянса (перевод — сайт Charter97.org).

Ожидается, что на саммите НАТО в Анкаре 7 июля одной из ключевых тем станет так называемая «когнитивная война» — противодействие информационным операциям, направленным на изменение общественного мнения и подрыв доверия к государственным институтам.

За годы противостояния с Россией Украина создала комплексную систему защиты информационного пространства. В стране используются цифровые инструменты на базе искусственного интеллекта для подготовки официальных заявлений на десятках языков с защитой от подделки. Министерство цифровой трансформации также разрабатывает технологии, позволяющие выявлять сети сайтов, распространяющих ложные или манипулятивные материалы.

Еще одним элементом стратегии стала цифровая платформа «Дія», через которую гражданам доступны программы по медиаграмотности. Параллельно украинские организации по проверке фактов отслеживают координированные кампании дезинформации и предоставляют журналистам и государственным структурам оперативные данные об их распространении.

Авторы материала подчеркивают, что российские информационные операции давно вышли за пределы Украины и направлены на влияние на выборы, усиление общественной поляризации и дестабилизацию демократических государств. Именно поэтому НАТО постепенно уделяет все больше внимания защите информационного пространства.

Эксперты считают, что украинский опыт показывает эффективность подхода, объединяющего государственные структуры, технологические компании, независимые СМИ и гражданское общество. По их мнению, даже возможное прекращение боевых действий не остановит информационное противостояние, поэтому опыт Киева может стать одним из важнейших элементов коллективной безопасности стран Альянса.

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