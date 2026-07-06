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Рестомод Porsche 935 бросает вызов рекордам подъема в Гудвуде

  • 6.07.2026, 18:42
Рестомод Porsche 935 бросает вызов рекордам подъема в Гудвуде

В распоряжении пилота — 1067 лошадиных сил.

Американская компания Gunther Werks впервые покажет в Европе свой рестомод F-26, созданный по мотивам Porsche 935 Slantnose. Машина выйдет на старт заезда на подъем холма в рамках фестиваля скорости в Гудвуде и попытается установить лучшее время в своей категории, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org)

За руль сядет профессиональный гонщик Скотт Спид, за плечами которого опыт в Формуле-1, NASCAR и ралли. В распоряжении пилота — 1067 лошадиных сил и 750 lb-ft крутящего момента от 4,0-литрового оппозитного двигателя с двойным турбонаддувом.

Кузов из углепластика удерживает массу на уровне около 1225 кг, а задний привод и шестиступенчатая механическая коробка подчеркивают гоночный характер проекта. Для охлаждения инженеры применили доработанную систему с увеличенным воздушным потоком, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.

Подвеска с двойными поперечными рычагами и адаптивными амортизаторами, а также гоночная ABS и широкие шины Continental обеспечивают контроль на пределе возможностей. Всего будет выпущено 26 экземпляров.

Помимо F-26, компания покажет еще один проект на базе Porsche 993 с мощностью 850 л.с., также с механической коробкой передач и трековой подготовкой.

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