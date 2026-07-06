Футболистов сборной Кабо-Верде встретил на родине как чемпионов

Футболистов сборной Кабо-Верде встретил на родине как чемпионов2
- 6.07.2026, 19:21
Президент страны объявил, что каждый футболист будет награжден медалью Амилкара Кабрала.
Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш объявил, что каждый футболист сборной будет награжден медалью Амилкара Кабрала — высшей государственной наградой — в знак признания достижений команды на чемпионате мира по футболу.
Как сообщает местное издание Expresso das Ilhas, 5 июля сотни человек встретили футболистов сборной в аэропорту имени Нельсона Манделы. После команда проехала по главным улицам столицы — городу Прая, — где тысячи людей праздновали историческое достижение сборной.
На чемпионате мира по футболу команда Кабо-Верде дошла до 1/16 финала, где в дополнительное время проиграла сборной Аргентины со счетом 2:3.