Футболистов сборной Кабо-Верде встретил на родине как чемпионов 2 6.07.2026, 19:21

ФОТО: Infor press

Президент страны объявил, что каждый футболист будет награжден медалью Амилкара Кабрала.

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш объявил, что каждый футболист сборной будет награжден медалью Амилкара Кабрала — высшей государственной наградой — в знак признания достижений команды на чемпионате мира по футболу.

Как сообщает местное издание Expresso das Ilhas, 5 июля сотни человек встретили футболистов сборной в аэропорту имени Нельсона Манделы. После команда проехала по главным улицам столицы — городу Прая, — где тысячи людей праздновали историческое достижение сборной.

На чемпионате мира по футболу команда Кабо-Верде дошла до 1/16 финала, где в дополнительное время проиграла сборной Аргентины со счетом 2:3.

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