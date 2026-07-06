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В Минске оглашен приговор по резонансному делу семьи Липских

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  • 6.07.2026, 19:23
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В Минске оглашен приговор по резонансному делу семьи Липских

Они из мести планировали убить полсотни человек.

Сегодня, 6 июля, в Минском областном суде вынесли приговор по резонансному «делу Липских» — супругов Владимира и Раисы, которых обвиняли в подготовке убийств 52 человек. По данным следствия, семейная пара мстила людям, причастным к уголовному процессу над их сыном в 2018 году. Липские вели слежку, закупали оружие и планировали расправы. Их сын, застреливший в 2021 году 33-летнюю минчанку, сам был смертельно ранен при задержании в августе 2024-го, пишет «Зеркало».

Что за «дело Липских»?

Напомним, Владимир и Раиса Липские стали фигурантами громкого расследования о подготовке массовых убийств. После того как их единственного сына осудили в 2018 году, они составили «расстрельный список» из 52 человек. Туда вошли те, кто, по мнению супругов, был причастен к процессу: медики, следователи, судьи и даже соседи.

Суд над супругами Липскими начался в закрытом режиме в январе 2026 года. Им инкриминировали несколько статей Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ); пп. 10, 15 ч. 2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное группой лиц, совершенное в отношении лица или его близких, в связи с выполнением общественного долга), ч. 1 ст. 14 УК (Покушение на преступление), пп. 1, 5, 10, 15, 16 ч. 2 ст 139 УК (Убийство, совершенное в отношении двух или более лиц, совершенное в отношении лица или его близких, в связи с выполнением общественного долга, совершенное группой лиц, совершенное лицом, ранее совершившим убийство, за исключением убийства, предусмотренного ст. 143 УК).

Потерпевшими по делу проходили более полусотни человек. В первый день суда зал был полон. Некоторые рассказывали, что лишь от следователя узнали о том, что были в «расстрельном списке», составленном супругами Липскими.

Приговор

Судебный процесс над Липскими длился более четырех месяцев. По словам участников заседания, сегодня Минский областной суд вынес приговор: Владимиру Липскому назначили наказание в виде 24 лет заключения в колонии строгого режима, Раисе — 22 года в колонии общего режима.

После вынесения приговора журналисты поговорили с участниками процесса. Судья, которая в 2018 году вынесла обвинительный приговор Александру Липскому за нападение на соседа по подъезду, рассказала, что узнала о преследовании семьей Липских незадолго до их задержания.

— Они разузнали о моей семье все: где мои дети живут и работают и даже где у нас гараж. Было страшно, пока их не поймали. Представьте: я на работе в служебном кабинете, а она [Раиса] под дверью стоит, приложив ухо [к двери]. Рассказываю вам, и мурашки по рукам бегают.

Среди потерпевших по делу также — близкие убитой Александром Липским 33-летней минчанки.

— Наша дочь перенесла большую психологическую травму в связи с гибелью своей мамы и до сих пор переживает, — говорит муж убитой.

— Я бы хотел высшей меры наказания для обоих, потому что страшно от того, что они когда-нибудь выйдут. Они сломали жизнь ребенку, — добавил другой близкий родственник погибшей.

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