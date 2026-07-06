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В Польшу из Беларуси пытался въехать грузовик с двойным дном

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  • 6.07.2026, 20:13
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В Польшу из Беларуси пытался въехать грузовик с двойным дном

В нем прятали почти 8 тысяч пачек контрабандных сигарет.

Польские таможенники нашли в грузовике, въехавшем из Беларуси, двойное дно, в котором были спрятаны почти 8 тысяч пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщило Люблинское таможенно-налоговое управление в Бяла-Подляске.

По документам транспорт не перевозил никакого груза. Однако рентген показал совсем другое.

Фото: Люблинское таможенно-налоговое управление в Бяла-Подляске

«Рентген выявил аномалии в структуре пола прицепа. Это же место как тайник для нелегального груза указала служебная собака Тина, привлеченная к проверке. В ходе детального досмотра сотрудники обнаружили в полуприцепа более 7,8 тыс. пачек сигарет без польских акцизных марок. Рыночная стоимость изъятого товара составляет около 160 тыс. злотых (около 37 тыс. евро)», — рассказали в таможне.

Водитель — гражданин Польши — признал попытку контрабанды, но отказался давать объяснения и отвечать на вопросы. Идет разбирательство, сигареты и тягач с прицепом были изъяты как доказательства по делу.

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