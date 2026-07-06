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Трамп: Мир в Украине «ближе, чем можно представить»

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  • 6.07.2026, 20:06
  • 2,514
Трамп: Мир в Украине «ближе, чем можно представить»
Фото: Getty Images

Президент США считает, что Путин хочет завершить войну.

Урегулирование войны РФ в Украине гораздо ближе, чем это можно представить, заявил президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете на символическом открытии торгов на Уолл-стрит. Трансляция доступна на YouTube.

«Это ужасно. Я завершил восемь войн, и эта должна была стать одной из самых простых, по моему мнению. <...> Я считаю, что [урегулирование] гораздо ближе, чем мы можем себе представить», — сказал он.

«Президент Путин хочет, чтобы это закончилось, вот что я вам могу сказать. У нас с ним был хороший разговор. А президент Зеленский хочет, чтобы это закончилось прямо сейчас», — заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

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