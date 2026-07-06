Украинские дроны сожгли С-400 россиян в Брянской области 6.07.2026, 20:49

Видеофакт.

6 июля дроны ВСУ атаковали зенитно-ракетный комплекс, который мог обстреливать Киев. От С-400 мало что осталось.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд».

Операторы 413 полка СБС «Рейд» обнаружили и уничтожили в Брянской области пусковую установку комплекса С-400. С нее оккупанты запускали баллистические ракеты по наземным целям в Украине.

Это произошло во время очередного массированного удара РФ, в том числе по столице.

«Территория Брянской области является одним из стандартных районов, откуда россияне производят пуски баллистических ракет по Киеву «, - отметили бойцы.

Успех удара «Рейда» по С-400 сохранил жизнь гражданских украинцев, уверены воины СБС.

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