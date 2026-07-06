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Белорус умер, поев в гостях у родственников салат, от которого они отказались

  • 6.07.2026, 21:11
Белорус умер, поев в гостях у родственников салат, от которого они отказались

В салате обнаружили загадочное растение.

В Мядельском районе погиб мужчина, приехавший в гости к родственникам сожительницы. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минской области.

В милицию о смерти мужчины заявил фельдшер скорой медицинской помощи. Было установлено, что мужчина 1987 года рождения скончался, употребив в пищу неизвестное растение.

Сожительница погибшего рассказала, что они приехали в Мядельский район к ее родственникам. Мужчина вел здоровый образ жизни, а также увлекался сбором целебных трав. В день трагедии они вместе гуляли вдоль реки, и мужчина нашел у воды незнакомое растение. Сожитель вырвал растение с корнем, понюхал его, отметив сладковатый запах, и решил использовать в салате. Дома он приготовил салат, добавил найденный корень и предложил всем угощаться, но родственники его есть не стали.

Через час после трапезы мужчина почувствовал себя плохо, потом у него начались судороги и тошнота. Сожительница вызвала скорую помощь, но к приезду медиков он был уже мертв.

Проводилась судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что причиной смерти стало острое отравление вехом ядовитым или цикутой. В крови погибшего этилового спирта обнаружено не было.

- Корни и корневища цикуты содержат высокую концентрацию цикутотоксина - мощного нейротоксина, который мгновенно поражает центральную нервную систему, действуя как сильнейший судорожный яд, - подчеркнули в ГКСЭ.

Это растение смертельно опасно для человека. Также оно имеет обманчивый внешний вид и запах растения за счет приятного аромата и сладковатого вкуса.

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