Король Великобритании прокатился на танке и пошутил про его скорость 4 6.07.2026, 22:01

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Фото: PA

Фотофакт.

Карл III прокатился на танке Challenger 2 в роли командира экипажа и осмотрел новейший танк британской армии Challenger 3 в ходе своего первого официального визита в Королевский танковый полк. Об этом сообщает Sky News.

Когда после поездки у короля спросили, что он думает о боевой машине, он пошутил: «Очень медленная». Британский монарх унаследовал титул полковника-главнокомандующего Королевского танкового полка в 2022 году от своей матери, королевы Елизаветы II.

В ходе нынешнего визита в полк Карлу III провели экскурсию по Танковому музею и рассказали об истории бронетехники от Первой мировой войны до наших дней. Кроме того, король встретился с четырьмя бывшими полковниками-командирами Королевских танковых войск, пообщался с родственниками военнослужащих полка и вручил награды, в том числе медали за выдающиеся заслуги в ходе операции «Кабрит» (Operation Cabrit) по развертыванию воинского контингента в Эстонии и за долгую и безупречную службу.

Фото: PA

Фото: PA

Фото: PA

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